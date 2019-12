Ľ. Laššáková: Rok Štefánika priniesol kultúrne podujatia i investície

Bratislava 27. decembra (TASR) – Doterajší priebeh Roka M. R. Štefánika bol nielen dôstojnou oslavou historického odkazu tejto slovenskej osobnosti, ale aj rokom investícií do pamiatok spojených so Štefánikovým životom. Pripomenula to ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková (Smer-SD), ktorá iniciovala vyhlásenie Roka M. R. Štefánika.



"Okrem celoslovenskej spomienkovej slávnosti na Bradle rezort kultúry a jeho organizácie zastrešujú niekoľko desiatok kultúrnych projektov rôznych žánrov,“ upozornila ministerka. Spomenula i multimediálnu tanečnú inscenáciu Ondreja Šotha v Štátnom divadle Košice, spoločné vystúpenie Štátneho komorného orchestra Žilina spolu so zborom Umeleckého súboru Lúčnica, ale aj slávnostný koncert Slovenskej filharmónie z 12. septembra 2019 v Bratislavskej redute, na ktorom odznela symfónia In Memoriam M. R. Štefánik súčasného slovenského skladateľa Petra Martinčeka. "Všetkým Slovákom vrelo odporúčam navštíviť aj výstavu Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ, ktorú možno až do 29. marca 2020 zhliadnuť na Bratislavskom hrade. Výstava v gescii SNM predstavuje osobnosť M. R. Štefánika v celej šírke jeho životných osudov od narodenia až po tragickú smrť,“ uviedla ministerka.



Poukázala aj na výrazné investície, ktoré Rok M. R. Štefánika priniesol. "Na podnet nášho rezortu vláda na výjazdovom rokovaní v Brezovej pod Bradlom v septembri vyčlenila 343.000 eur, z ktorých sa zrevitalizujú pamiatky nesúce odkaz generála Milana Rastislava Štefánika v okolí areálu Bradlo. Zároveň ma teší, že finančné zabezpečenie Roku M. R. Štefánika počíta s podporou rekonštrukcie observatória a s otvorením pamätnej izby M. R. Štefánika vo francúzskom Meudone v celkovej výške 350.000 eur,“ spresnila Laššáková.



Ministerka ocenila aj organizáciu podujatí súvisiacich s ďalšími významnými výročiami, ktoré pripadli na tento rok – 75. výročie SNP i 30. výročie Nežnej revolúcie. "Podujatia demonštrovali vysokú umeleckú a organizačnú úroveň našich organizácií,“ uviedla. “Mnohé telesá a súbory sa predstavili aj v zahraničí, kde prerozprávali náš príbeh a zviditeľnili Slovensko,“ dodala.