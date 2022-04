Ľ. Okruhlica: Aj symbolické prípitky šibačov môžu byť rizikom

Bratislava 18. apríla (TASR) - Aj symbolické prípitky šibačov môžu byť rizikom, a to najmä pre mladistvých. "Nielen, že sú často podgurážení, čo je vlastne otrava alkoholom, ale je to neraz aj spoločnosťou 'posvätené' uvedenie do sveta alkoholu," povedal pre TASR hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica.



U starších dospelých je podľa neho popíjanie počas návštev pri šibačke, ak si na viacerých miestach opakovane vypijú, už náznakom, že majú problém s alkoholom. "Nemusí to byť hneď závislosť, ale majú k nej veľmi blízko," spresnil.



Konzumácii alkoholu by sa podľa Okruhlicu mali vyhnúť vyčerpaní či chorí ľudia, prípadne ľudia krátko po chorobe. Pripomenul tiež, že alkohol sa nemá konzumovať pred šoférovaním či činnostiach, keď môže dôjsť k ohrozeniu iných osôb. "Najmä by sa nemali dať donútiť kamarátmi či dokonca príbuznými, aby si vypili, aj keď im to nechutí alebo keď sa cítia pod vplyvom alkoholu," odporučil.



Následky alkoholu pomôže zmierniť dostatok spánku, tekutín a oddychu. "Najlepšie je však takýmto stavom predísť," skonštatoval. Preparáty, ktoré majú rýchlejšie odbúrať alkohol, neodporúča. "Môže sa pri nich rýchlejšie vylúčiť alkohol z krvi, ale dosah opitosti na mozog, neuropsychiatrické dôsledky, ako únava, nesústredenosť bolesť hlavy, pretrvávajú dlhšie napriek negatívnemu testu na alkohol," dodal.