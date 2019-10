L. Parízek sa zúčastnil na Stredomorskej konferencii OBSE v Tirane

Bratislava 24. októbra (TASR) - Výročná konferencia Stredomorskej kontaktnej skupiny (Mediterranean Contact Group, MCG) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa začala dnes (24. októbra 2019) v Tirane. Slovenskú delegáciu na konferencii vedie štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek.



"Význam spolupráce účastníckych štátov OBSE so susednými regiónmi sa zvyšuje hlavne v súvislosti s nárastom bezpečnostných hrozieb, ktoré sa neviažu na konkrétny štát, ale majú prierezový charakter. Všetko, čo robíme v regióne OBSE, má vplyv na región Stredomoria a vice versa. Partnerstvo MCG a OBSE má veľký potenciál pre ďalší progres," hodnotí rastúci význam spolupráce v Stredomorskom regióne Parízek.



Stredomorská kontaktná skupina je špecializovaný formát spolupráce OBSE so šesticou krajín – Alžírskom, Marokom, Tuniskom, Egyptom, Izraelom a Jordánskom. V tomto roku si formát pripomína 25 rokov a výročná konferencia je vrcholným podujatím predsedníctva. V roku 2019 Stredomorskej kontaktnej skupine predsedá Albánsko, ktoré prevzalo predsedníctvo po Slovensku.



Program konferencie je rozdelený na štyri základné časti, pričom v úvode hodnotí 25. výročie práce Stredomorskej kontaktnej skupiny. Účastníci diskutujú v paneli o spoločnom úsilí zameranom na boj s terorizmom, potláčanie násilného extrémizmu a radikalizácie, s dôrazom na podporu angažovania mládeže v procese posilneného dialógu a spolupráce v Stredomorí. Posledný deň konferencie sa sústreďuje na prepojenie medzi dvoma stredomorskými pobrežiami – úloha konektivity, digitalizácie, ekonomického rastu a udržateľného rozvoja pri napredovaní spoločnej bezpečnosti v regióne.



Na okraj konferencie L. Parízek absolvoval rokovanie s ministrom zahraničných vecí Maďarska Pétrom Szijjártóm.



Parízek taktiež navštívil misiu OBSE v Albánsku, kde sa oboznámil s činnosťou misie a s implementáciou projektov.



V piatok (25. 10.) sa Parízek zúčastní na slávnostnom otvorení školského ihriska postaveného z mikrograntu SlovakAid a prehliadke strediska Laura Vicuna v meste Tale, ktoré prevádzkujú saleziánske sestry Dona Bosca pod vedením slovenskej sestry Magdalény Cerovskej. Albánsko bolo zaradené do strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023, ktorá sa implementuje najmä formou transferu skúseností. Slovensko poskytlo Albánsku aj humanitárnu pomoc po silných záplavách v decembri 2017 a v septembri 2019.