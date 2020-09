Podľa Ľ. Petráka je doterajšia pomoc športu nedostatočná

Bratislava 19. septembra (TASR) – Doterajšiu pomoc športu považuje podpredseda Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD) za nedostatočnú. Naopak, minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) verí v rýchlu pomoc pre športové kluby, uviedol to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.



Šéf rezortu školstva tvrdí, že je problematické nastaviť komplexne pravidlá nielen v školstve, ale aj v športe. "My sme teraz iniciovali stretnutie, pretože chceme pomôcť športovcom, aby sme ich dostali do štátnej schémy pomoci. Mali by byť tri. Tento štvrtok (17. 9.) sme zisťovali ich výpadky zo vstupného alebo z reklamnej činnosti, aby sme vedeli využiť aj ostatné schémy pomoci, ktoré sú už na ministerstve hospodárstva," povedal minister. Verí, že to dokážu veľmi rýchlo sprocesovať, aby pomohli športovým zväzom a klubom vykryť výpadky. To, akou sumou štát pomôže športovým klubom, minister zatiaľ nevie. Rovnako nevedel v diskusnej relácii povedať ani to, kedy to bude. "Uvedomujeme si tú situáciu, ktorá je v súvislosti s pandémiou aj športom, a snažíme sa ju vyriešiť," dodal minister.



Šport bol spolu s kultúrou podľa Petráka "hodený cez palubu", rovnako aj s podnikateľským sektorom. "Jednoznačné kritérium, ktoré sa dá uplatňovať, je plocha na diváka," poznamenal. Poukázal na to, že sa nedá porovnávať kapacita malého štadióna s veľkým, ako má napríklad Slovan Bratislava. Podľa neho sa dá jednoznačne vyrátať počet divákov pre každý štadión. Poukázal aj na nosenie rúšok.



Petrák poznamenal, že existujú technické nástroje na to, aby sa štadióny otvorili vo významnejšom rozsahu. Tým by sa podľa neho pomohlo výraznejšie aj samotným športovým klubom. Minister dodal, že je potrebné počúvať nariadenia pandemickej komisie.