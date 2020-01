Ľ. Petrák si myslí, že by sa malo lepšie nastaviť financovanie škôl

Bratislava 2. januára (TASR) – V oblasti školstva by sa v roku 2020 malo lepšie nastaviť financovanie všetkých typov škôl a školských zariadení, kde bude zohľadnených viac kritérií, vrátane kvality vzdelávania. Pre TASR to uviedol predseda Výboru Národnej rady (NR) pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomír Petrák (Smer-SD).



"Bude potrebné oveľa intenzívnejšie realizovať akčné plány reformy vzdelávania, prípravu nových učebníc vrátane spustenia voľného trhu s učebnicami," uviedol pre TASR člen školského parlamentného výboru Dušan Čaplovič (Smer-SD). Podľa neho bude potrebné v novom roku citlivo pokračovať v integrácii a štandardizácii vzdelávacieho procesu, ako aj vyváženej inklúzie. "V oblasti vedy a výskumu lepšie pokračovať v príprave koncepčných materiálov stratégie výskumu a inovácii pre inteligentnú špecializáciu, podpore štátnych programov výskumu a vývoja podpory mladých vedeckých pracovníkov," dodal.



Podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga (SaS) by sa mali v roku 2020 najmä zabezpečiť základy pre bežný chod škôl, napríklad zabezpečiť kvalitné učebnice, asistentov učiteľa či personál. Doplnil, že by sa mali vyriešiť aj platy učiteľov a zatraktívniť toto povolanie. "Napokon by sa malo školstvo sústrediť aj na zlepšenie čitateľskej gramotnosti, ktorá je v žalostnom stave, keďže tretina žiakov nevie podľa najnovších výsledkov testovania PISA pochopiť písaný text," uzavrel Gröhling.



Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (nezaradená) pre TASR poznamenala, že na akúkoľvek zmenu v oblasti školstva musí byť vytvorená vláda, ktorá to so školstvom myslí vážne a v centre záujmu je dieťa, žiak a študent. Myslí si, že pred novou vládou bude stáť mnoho problémov. "Je potrebné prehodnotiť obsah vzdelávania, ktorý by sa mal zamerať na rozvoj myslenia a schopnosti riešiť problémy v tomto, čoraz viac komplikovanom svete," povedala. Ako ďalej poznamenala, potrebné bude riešiť problém s učebnicami a pokračovať v modernizácii a vybavení škôl. Myslí si, že je potrebné dobudovať aj chýbajúce telocvične a školské jedálne. V oblasti vysokoškolského vzdelávania je podľa nej dôležitá kvalita. "Osobitný dôraz treba dať na celoživotné vzdelávanie," dodala Remišová.