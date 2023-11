L. Poppová inšpirovala M. Chagalla k vytvoreniu divadelných kostýmov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Pamätnú tabuľu svetovej opernej dive Lucii Poppovej odhalili tento týždeň v jej rodnej Záhorskej Vsi. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 30. výročia úmrtia speváčky, ktorá sa narodila v najzápadnejšej obci na Slovensku a bola inšpiráciou aj pre slávneho umelca Marca Chagalla.



Hlasové majstrovstvo rodáčky zo Záhorskej Vsi poznali fanúšikovia operného umenia v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku i v Spojených štátoch. "Nezabúdame na ľudí, ktorí otvárajú Slovensku dvere do sveta. Slovensko je malá krajina, ale krajina nesmierne silných osobností, ľudský potenciál je u nás asi to najväčšie prírodné bohatstvo," uviedla Alena Heribanová, jedna z iniciátorov podujatia v Záhorskej Vsi. Lucia Poppová sa tam narodila 12. novembra 1939, chorobe podľahla 16. novembra 1993 v Mníchove.



Heribanová pripomenula, že rodáčka z malej obce na západe Slovenska spievala Kráľovnú noci v Metropolitnej opere v New Yorku v kostýme, ktorý navrhol slávny umelec Marc Chagall. "Povedal o nej, že je to múza, ktorá ho inšpirovala k vytvoreniu tých najkrajších divadelných kostýmov a masiek. Je to jedna z najväčších osobností 20. storočia," podčiarkla Heribanová s tým, že Poppovej bohatú umeleckú činnosť odmenili množstvom významných ocenení. Viedenská štátna opera udelila sopranistke čestné členstvo, Viedenskí filharmonici Striebornú ružu, v Rakúsku a nemeckom Bavorsku jej udelili titul Kammersängerin.



Na slávnostnom odhalení reliéfu z dielne akademickej sochárky Lenky Ballekovej nechýbal ani Peter Dvorský, ktorý s Poppovou spieval v mnohých operách a koncertných dielach po celom svete. Svojou spomienkou o tom, ako sa zo speváčky stala populárna operná hviezda, prispel aj profesor Miloš Jurkovič. Pripomenul tiež, že v roku 1958 vytvorila Lucia Poppová epizódnu úlohu vo filme Štyridsaťštyri a v rokoch 1962 - 1963 stvárnila Terezku v dvojdielnom filme Paľa Bielika Jánošík.



"Okrem skvelej umelkyne je aj príkladom, že všade sa rodia talenty, len im treba na ich ceste pomáhať. Je symbolom toho, že vždy treba ísť za svojím cieľom a aj na tŕnistej ceste sa nezľaknúť," uviedol na slávnostnom podujatí Juraj Štekláč, podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý Lucii Poppovej udelil v roku 2022 ocenenie a titul Historická osobnosť regiónu.