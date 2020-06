L. Sokolová: Spôsob prijímania žiakov na SŠ niektorých znevýhodnil

Bratislava 2. júna (TASR) - Či bol tohtoročný spôsob prijímania žiakov na stredné školy (SŠ) zvolený dobre alebo nie, sa zrejme ukáže až po nástupe do školy. Pre TASR to uviedla Lenka Sokolová z Katedry psychológie a patopsychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Uchádzači o štúdium musia do 4. júna oznámiť, či na danú školu nastúpia.



"Okrem toho, že boli v rozhodovaní riaditelia škôl aj rodičia v časovej tiesni, mohlo negatívnu úlohu zohrať aj to, že na diaľku bol limitovaný prístup k službám kariérového a výchovného poradcu, ktorý mohol rodičov usmerniť, pomôcť vyhodnotiť kritériá a podobne," priblížila Sokolová. Ako dodala, z pohľadu rodičov a žiakov je, samozrejme, problematické to, že pred rokom nikto nemohol vedieť, že budú mať v prijímacom konaní takú váhu výsledky zo základnej školy, predmetové olympiády a súťaže. "Niektorým žiakom to pomohlo, iných to, naopak, mohlo znevýhodniť. Na druhú stranu, kritériá mali riaditelia škôl zverejniť ešte pred termínom podania prihlášok, takže rodičia a žiaci mohli svoj výber prispôsobiť zverejneným kritériám," poznamenala Sokolová.



Vladimír Crmoman zo Slovenskej komory učiteľov (SKU) pre TASR uviedol, že aj v minulosti, keď sa konali klasické prijímacie pohovory, tak sa niektorí žiaci na školy nedostali. "To ešte neznamená, že je to definitívne. Teraz sa budú vybavovať odvolania," povedal Crmoman. SKU odhaduje, že odvolaní bude v tomto školskom roku menej. "Predpokladám, že do 15. júna bude väčšina žiakov umiestnená a ak nie, tak budú doplnkové prijímacie pohovory na školy, kde zostali prázdne miesta a študenti sa tam budú môcť v rámci 2. kola prihlásiť," doplnil. Zároveň poukázal na to, že niektorí študenti sa presúvajú na školách ešte aj v septembri.



Diana Migaľová Baschierová z občianskeho združenia Objektívne informovaná spoločnosť tvrdí, že systém výberu študentov na stredné školy na základe preferenčných bodov mohol "vyradiť z hry o najprestížnejšie stredné školy tých najlepších žiakov." Poukázala na to, že sa môže stať, že jednotkár, ktorý nikdy nevyhral Hviezdoslavov Kubín alebo nebol na stupienku víťazov v plaveckej súťaži, môže svoje miesto prenechať aj trojkárovi, ktorý bol úspešný napríklad v športe alebo v umeleckej súťaži. "Môže sa stať, že v budúcom roku budeme mať gymnáziá plné talentovaných športovcov, ktorí však budú mať problém spĺňať vysoko nastavené nároky na zvládnutie gymnaziálneho učiva," dodala Migaľová Baschierová.



Riaditelia stredných škôl musia 5. júna zverejniť počet obsadených a voľných miest a do 15. júna oznámiť, či budú realizovať druhé kolo prijímacieho konania. Žiaci, ktorí sa v prvom kole na školu nedostali, môžu podať prihlášky na druhé kolo do 19. júna. Na Slovensku je 839 stredných škôl vrátane učilíšť a 41.958 deviatakov.