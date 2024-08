Ľ. Solák: Policajný zbor prichádza o stovky policajtov ročne

Bratislava 30. augusta (TASR) - Policajný zbor prichádza o stovky policajtov ročne. Podobný problém je aj v okolitých krajinách. Najviac policajtov na Slovensku za uplynulých päť rokov zo zboru odišlo v roku 2020 - 1473 príslušníkov. Prezident Policajného zboru (PZ) Ľubomír Solák o tom v piatok informoval na tlačovej konferencii.



"K dnešnému dňu, ten údaj, samozrejme, nie je presný, lebo každý deň sa mení, sme niekde pri 1170," vyhlásil Solák o počte policajtov, ktorí zo zboru odišli tento rok. Očakáva, že sa toto číslo v septembri ešte zvýši. Presnejšiu predikciu k počtom policajtov za tento rok by mohlo podľa neho Prezídium PZ poznať začiatkom októbra.



Dôvody pre každoročný personálny deficit v polícii sú podľa Soláka rôzne. Vstupná lekárska prehliadka môže podľa neho trvať dva či tri mesiace. Zdĺhavosť prijímacieho procesu údajne uchádzačov odrádza.



Ďalším problémom sú podľa policajného prezidenta aj generačné choroby. Veľa záujemcov podľa neho prijímacím konaním neprejde pre problémy so zrakom, s intoleranciami či vysokým krvným tlakom. Solák avizoval stretnutie s lekármi, kde by chceli o zdravotných parametroch diskutovať. V praxi často celý náborový proces trvá sedem až osem mesiacov.



Aktuálne je podľa riaditeľa odboru poriadkovej polície Prezídia PZ Stanislava Hromádku v zbore neobsadená asi štvrtina tabuľkových miest. "Tie najnižšie platové triedy, referenti (ktorí chodia na bežné preverenia) pohotovostných motorových jednotiek, teda základných útvarov, železničnej polície, úradu hraničnej a cudzineckej polície, tak to sú tie tabuľky, kde nám chýba asi najviac," spresnil Hromádka s tým, že tieto pozície potrebuje PZ zatraktívniť a prilákať k nim záujemcov.



Policajný prezident upozornil, že v menej závažných prípadoch sa príchod hliadky po zavolaní môže oneskoriť. PZ je predbežne dohodnutý aj s armádou, ktorá by v prípade kritického nedostatku policajtov dokázala pomôcť. Takýto scenár však podľa Soláka zatiaľ nehrozí.