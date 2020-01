L. Sólymos: ISOH by mal byť dokončený tento rok

Bratislava 4. januára (TASR) - Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) by mal byť dokončený budúci rok. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR tak bude mať vďaka nemu prehľad o tokoch odpadu na Slovensku. Povedal pre TASR minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



Tender na jeho dodanie vyhralo konzorcium firiem Tempest a Softip, štát im zaplatí 12,7 milióna eur bez DPH.



Do informačného systému sa budú vkladať dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť kto, odkiaľ, koľko odpadu zobral a ako s ním naložil, vysvetlil Sólymos. "Tieto dáta budeme mať v jednom systéme a budeme môcť z nich robiť analýzy, ako sme na tom. Systém sa postupne, po moduloch, dorába," uviedol.



Šéf envirorezortu chce, aby sa Slovensko pohlo ešte ďalej v nakladaní s odpadom. Chce, aby sa objem odpadu nerátal na obce, ale na domácnosť. "Aby každý vedel, že vytvorí napríklad 10 kíl odpadu a za 10 kíl odpadu si zaplatí. Aby si každý uvedomil, koľko za seba platí a hlavne, že neplatí za suseda, ktorý netriedi," povedal minister.



Nedávno MŽP zaviedlo aj povinnosť váženia odpadu na zberných autách. "Proti tomu sa síce niektorí bránia, no celkom nerozumieme prečo," podotkol Sólymos. Pokračuje, že to bude fungovať na báze odváženia odpadu v každej obci, aby sa na konci dňa nestalo, že zodpovedné obce, ktoré odpad triedia, a tie, ktoré netriedia, si náklady medzi sebou rozdelia. "Za vytriedený odpad obec neplatí. Verím, že aj motivačne nastavené poplatky za skládkovanie budú motivovať ľudí, aby triedili," uzavrel minister.