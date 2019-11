L. Sólymos: Kandidátka Mosta-Híd nie je uzavretá, ja tam budem

Bratislava 13. novembra (TASR) – Minister životného prostredia a člen predsedníctva Mosta-Híd László Sólymos bude na kandidačnej listine strany pre nadchádzajúce parlamentné voľby (29. 2. 2020). Potvrdil to pred stredajším rokovaním vlády.



Na otázku, či sa Most pred voľbami ešte pokúsi s niekým spojiť po tom, ako Dobrá voľba Tomáša Druckera odmietla spoločnú kandidátku, Sólymos pripustil aj takúto možnosť. "Je to otvorené, kým nebude kandidátna listina uzavretá, môžu sa pripojiť aj iní ľudia a iné strany," povedal šéf envirorezortu. Dohoda s SMK však podľa jeho slov už prakticky naisto padla.



Zo súčasných ministrov, ktorí sú členmi Mosta-Híd, už na kandidátke nebude figurovať minister spravodlivosti Gábor Gál. Zdôvodnil to politickými i nepolitickými dôvodmi.



Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Politické strany a hnutia musia podať kandidačnú listinu do 1. decembra 2019.