Sólymos: Návrat USA k parížskej dohode je veľký krok

Bratislava 21. januára (TASR) – Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) vníma pozitívne návrat Spojených štátov amerických k parížskej klimatickej dohode. Je to veľký krok a výborná správa nielen pre Ameriku a voličov novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena, ale aj pre celý svet, povedal pre TASR.



Sólymos hovorí, že v roku 2016, keď Slovensko predsedalo Európskej únii a ratifikovalo parížsku klimatickú dohodu, vynaložilo obrovské úsilie na to, aby ju prijala aj samotná Únia. Keď ku klimatickej dohode pristúpila, zavládla veľká eufória. Potom však prišla „veľká studená sprcha", keď sa vtedajší prezident USA Donald Trump rozhodol od dohody odstúpiť, poznamenal Sólymos.



Spojené štáty sú veľkým globálnym hráčom v znečisťovaní a ťažko by sa bez nej podarilo dosiahnuť ciele klimatickej dohody. „USA bolo hnacím motorom k tomu, aby vôbec vznikla tá dohoda, tak musí byť hnacím motorom aj v tom, aby sa dohoda naplnila," poznamenal bývalý minister. Boj proti klimatickej zmene podľa neho dostane nový impulz.



Biden podpísal nariadenie o návrate USA ku klimatickej dohode krátko po svojom stredajšom nástupe do úradu. Parížska dohoda o zmene klímy je prvou celosvetovou právne záväznou dohodou v tejto oblasti. Má obmedziť emisie skleníkových plynov. Dohodu podpísalo takmer 200 krajín. USA od parížskej klimatickej dohody oficiálne odstúpili 4. novembra 2020.