L. Sólymos očakáva od novej vlády zostavenie zodpovedného rozpočtu

Bratislava 12. mája (TASR) - Predseda platformy Most-Híd v strane Aliancia a exminister životného prostredia László Sólymos očakáva od novej vlády, ktorej zloženie predstavila prezidentka Zuzana Čaputová, odbornosť a zostavenie zodpovedného rozpočtu. Vzhľadom na politickú situáciu a termín predčasných volieb do Národnej rady (NR) SR by bolo podľa neho dobré, keby nový premiér Ľudovít Ódor predstavil rozpočet ešte pred voľbami. Predseda strany Aliancia Krisztián Forró dodal, že od vlády strana očakáva aj upokojenie situácie.



Sólymos poukázal na to, že prezidentka a budúci predseda vlády poskytli spolu rozhovor spravodajskej televízii ešte pred zverejnením mien ministrov. "Tento krok predpovedá normalizáciu komunikácie medzi vládou a palácom a na základe prvých vyjadrení Ódora aj samotného kabinetu," uviedol s tým, že po trojročnom komunikačnom chaose je to viac než žiaduce. Poznamenal však, že atmosféra v spoločnosti nebude závisieť len od komunikačných zručností Ódora a členov jeho tímu, ale aj od kampaňovej rétoriky predsedov a členov parlamentných strán.



Skonštatoval, že od zverejnenia mena nového premiéra mnohí zdôrazňovali jeho národnostnú príslušnosť. Podčiarkol, že na posty vo vláde odborníkov neboli jednotlivé osobnosti vybrané na základe národnosti, ale odbornosti.



Čo sa týka nominácie na ministra životného prostredia Milana Chrenka, podľa Sólymosa výzvu zvládne. "Ide o stopercentného nestranného odborníka a zdecimované ministerstvo zastabilizuje. Počas mojich štyroch rokov na ministerstve bol veľkým prínosom a vždy som sa vedel na neho spoľahnúť," uviedol.



Forró dodal, že vláda odborníkov preberá riadenie krajiny v zložitom období a nebude mať ľahkú úlohu. "Vláda odborníkov na Slovensku nemá žiadne tradície, politická situácia je mimoriadne vyostrená a spoločnosť napätá. Od nastupujúceho kabinetu preto očakávame upokojenie situácie, namiesto chaosu stabilitu, a čo je najdôležitejšie, že ponúkne zodpovedný štátny rozpočet," podčiarkol. Verí, že ministri nezabudnú ani na národnostné komunity na Slovensku.



Prezidentka v piatok zverejnila zoznam členov vlády odborníkov. Kabinet by mala menovať začiatkom nasledujúceho týždňa.