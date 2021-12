L. Sólymos: Pôsobenie J. Budaja bolo plné sľubov a mediálnych ohlásení

Bratislava 30. decembra (TASR) - Pôsobenie ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽANO) v roku 2021 bolo plné veľkých sľubov, mediálnych ohlásení a zámerov, podporovaných politickým marketingom a sebaprezentáciou. Pre TASR to zhodnotil bývalý šéf envirorezortu a predseda republikovej rady mimoparlamentnej maďarskej strany Aliancia László Sólymos.



V Budajovej činnosti chýbala systémovosť a premyslená koncepcia, nebola založená na dobrých manažérskych základoch, prevládala v nej emócia, orientovaná na krátkodobé politické zisky, konštatuje exminister. Envirolegislatíva išla podľa Sólymosa vo väčšine, viac ako 70 percent, cez poslanecké návrhy. Z diskusie tak vylúčili odbornú verejnosť a neumožnili riadne pripomienkovanie s konzultáciami, čo sa prejavilo na nízkej kvalite legislatívnej práce a vetovaných zákonoch zo strany prezidentky SR Zuzany Čaputovej, poukázal.



"V oblasti medzinárodnej spolupráce, environmentálnej diplomacie a reprezentácie Slovenska v zahraničí nastal viditeľný úpadok, čo sa prejavilo aj zvýšeným počtom infringementov voči SR," konštatuje Sólymos. Dodáva, že šlo najmä o žalobu Európskej komisie pre nedostatočnú ochranu ovzdušia, slabé presadzovanie národných záujmov v európskej agende či zaostávanie v čerpaní eurofondov.



Pozitívne Sólymos hodnotí rozhodnutie ministra pokračovať v zálohovaní PET fliaš a plechoviek. Pokrok podľa neho nastal aj v oblasti ochrany prírody a biodiverzity, a to aj pre národné parky. "Avšak táto zložitá práca sa len začína, dokončenie zonácie v siedmich národných parkoch je v nedohľadne," poznamenal exminister. Ďalej za pozitívum považuje fungovanie Slovenskej inšpekcie životného prostredia a Zelenej linky. Je tiež dobré, že v pláne obnovy kladie envirorezort dôraz na zelené témy. Pre pomalé procesy riadenia a chýbajúce reformné úsilie hrozí prepadnutie zdrojov návratnej pomoci, poukazuje.



"Nie celkom rozumiem tomu, prečo sa v oblasti sanácie envirozáťaží zastavili už schválené záťaže vo Vrakuni, v Predajnej či sanácia PCB látok okrem mimoriadnej situácie pod vedením Ministerstva vnútra SR," povedal Sólymos s tým, že ministerstvo buď rezignovalo na riešenie envirozáťaží, alebo to nezvláda.



Ochrana ovzdušia sa podľa neho ocitla na vedľajšej koľaji. Podotkol, že napriek žalobe EK novela zákona o ochrane ovzdušia nie je predložená.



Envirorezort má zlú komunikáciu. Napríklad so samosprávami pri riadení a rozhodovaní Environmentálneho fondu to vedie k jeho neefektívnemu fungovaniu, tvrdí Sólymos. Ďalej podotkol, že Rada vlády pre Európsku zelenú dohodu sa stala formátom pre politický marketing bez participácie dotknutých strán.



Pre zvýšenie kvality života ľudí v regiónoch a samosprávach považuje Sólymos za dôležité odpadové hospodárstvo a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií. "Ministerstvo životného prostredia a vláda napriek tomu, že z predaja emisných kvót majú vysoké príjmy, neinvestujú do recyklácie odpadu, spracovania priemyselného odpadu, a vodovody a kanalizácie nebudujú v dostatočnom tempe," hovorí.