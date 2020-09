L. Sólymos: Slovensko má stále čo dobiehať pri ochrane ovzdušia

Bratislava 7. septembra (TASR) - Exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) drží palce súčasnému šéfovi envirorezortu Jánovi Budajovi (OĽANO), aby nadviazal na jeho kroky pri ochrane ovzdušia. Slovensko má podľa neho stále čo dobiehať. Uviedol to pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia, ktorý pripadá na 7. septembra.



Sólymos pripomenul, že za jeho pôsobenia sa do zákona dostala možnosť vyhlasovať nízkoemisné zóny v mestách. "Osobne ma mrzí, že ešte žiadna samospráva nenabrala odvahu vyhlásiť na svojom území zónu bez vozidiel, ktoré neúmerne znečisťujú ovzdušie," povedal.



Ministerstvo zvýšilo počas minulej vlády informovanosť obyvateľov o smogových situáciách. Sprísnili sa aj emisné limity pre stredne veľké zdroje znečistenia. Sólymos spomenul aj projekt kotlovej dotácie, kde vymedzili financie na postupnú výmenu starých kotlov za ekologické priamo v domácnostiach. "Nemám aktuálne informácie, kde a prečo kotlíková dotácia uviazla. Je to veľká škoda," podotkol.



Slovensko je podľa exministra jednou z krajín, ktoré sa vyhli sankciám Európskej komisie za nedodržanie záväzkov pri ochrane ovzdušia.