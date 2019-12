L. Sólymos: ŠOP funguje teraz diametrálne odlišne ako v minulosti

Bratislava 27. decembra (TASR) - Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR funguje teraz diametrálne odlišne, ako fungovala v minulosti. V rozhovore pre TASR to povedal minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Aj napriek zmenám v riadení je podľa jeho slov ŠOP stále poddimenzovaná.



Sólymos hovorí, že ochranárom zlepšil platové podmienky, aby mali väčšiu motiváciu robiť svoju prácu. Stále však podľa neho ostávajú rezervy v ich finančnom ohodnotení. "Rozbehli sme prípravy projektov, zlepšilo sa čerpanie eurofondov. Celá štruktúra začala fungovať," skonštatoval. Pripomenul, že urobil personálne aj štrukturálne zmeny. Počet ochranárov, ktorí vykonávajú prácu v teréne, šéf envirorezortu zvýšil.



"Všetko sa dá robiť lepšie, oproti tomu, ako to fungovalo a ako to funguje teraz, vidím diametrálny rozdiel," povedal. Podľa jeho slov sa snaží, aby štátni ochranári mali svoje právomoci, ale aj zodpovednosť. "Čo je najdôležitejšie, snažím sa stáť za nimi, aby cítili, že majú podporu," poznamenal minister.



Pripomenul tiež, že štátny ochranár nie je len práca, ale aj posolstvo.



Riešenie situácie v ŠOP SR žiadali aj ochranári, ktorí ju považovali za neudržateľnú. Slovenský ochranársky snem (S-O-S) upozorňoval, že pre ochranu a zachovanie slovenskej prírody sú potrebné aj fungujúce inštitúcie. ŠOP SR mala byť podfinancovaná, nemala stratégiu rozvoja, problém mal byť aj v obsadzovaní vedúcich funkcií.