Sólymos: Vrátenie zálohovania obalov do pôvodných termínov je správne

Bratislava 5. januára (TASR) - Bývalý minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) ocenil, že sa vedenie envirorezortu vrátilo k zálohovaniu v obdobnom nastavení, ako bolo pred rokom navrhnuté. TASR o tom informovala Klára Magdeme, hovorkyňa strany Most-Híd.



Zálohovanie PET fliaš a plechoviek schválil parlament v septembri 2019. Systém rátal so spustením v roku 2022. Následne sa uskutočnil výber správcu systému, do ktorého sa prihlásilo konzorcium zastupujúce najväčších výrobcov a dodávateľov PET fliaš a plechoviek na Slovensku. Nové vedenie ministerstva životného prostredia výber správcu zrušilo pre podozrenia z netransparentnosti a v apríli 2020 v parlamente presadilo odklad zálohovania o jeden rok.



Po polroku vedenie envirorezortu svoj názor zmenilo, zálohovanie vrátilo na pôvodný termín a spustilo nový výber správcu. V rámci výberového konania uspelo to isté konzorcium najväčších výrobcov a dodávateľov nápojových obalov. "Osobne som rád, že sa zálohovanie spustí v princípe tak, ako bolo pred rokom plánované. Čo sa týka očakávaní návratnosti, budem rád, ak bude čo najviac plechoviek a PET fliaš vrátených už v prvom roku. Jediné, čoho sa obávam, je kombinácia vyšších ambícií a kratšieho času, ktorý bude mať správca na zavedenie zálohovania," reagoval Sólymos.



Správcu zálohového systému v utorok na tlačovej konferencii oznámil minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Ministerstvo od neho žiada, aby sa 90-percentné zálohovanie jednorazových plastov a hliníkových obalov dosiahlo už v roku 2025. Za zálohovanie plastovej fľaše či plechovky bude možné dostať 15 centov. Obaly bude možné odovzdať na 6500 odberných miestach vrátane malých predajní. Zálohovanie sa spustí od januára 2022.