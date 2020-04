Sólymosovi chýba vo vyhlásení vlády presun lesov pod envirorezort

Bratislava 20. apríla (TASR) - Bývalého ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) zarazilo, že do programového vyhlásenia vlády (PVV) sa nedostal avizovaný presun lesov z ministerstva pôdohospodárstva pod envirorezort. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Každý, kto berie životné prostredie vážne, programové vyhlásenie vlády v oblasti životného prostredia nenadchlo," povedal Sólymos. Napriek tomu verí, že vedenie ministerstva plánuje kroky aj nad rámec vyhlásenia. "Ak nie, tak historicky najväčšia šanca pre životné prostredie ostane nevyužitá," podotkol Sólymos.



Bývalý šéf envirorezortu hodnotí, že tretina textu o životnom prostredí sú "vágne všeobecné deklarácie začínajúce slovami vláda zváži, vláda navrhne, vláda posúdi". Druhú tretinu podľa Sólymosa tvoria jednoduché záväzky. "Napríklad záväzok zastaviť znečisťovanie podzemných vôd Vrakunskou skládkou. Keďže sa už čaká len na územné konanie, držím vláde palce, nech to vláda nezastaví," hovorí exminister.



Poslednú tretinu tvoria reálne kroky, ktoré však nemajú znaky "zelenej revolúcie", myslí si Sólymos. Ako príklad uvádza opatrenie, aby sa na jednom mieste zverejňovali územné a stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutie. "Zo silnejších opatrení je dať záväzok obciam možnosť spoplatniť vstup áut do centier či zvýšiť poplatky za vypúšťanie látok do ovzdušia. To sú pekné kroky," skonštatoval Sólymos.



V PVV sa taktiež nenachádza ani zavedenie zálohovania PET-fliaš do praxe. "Obávam sa, že to bude znamenať, že odklad zavedenia o rok bude odkladom navždy," poznamenal Sólymos.



Vláda medzi najväčšie envirovýzvy v PVV radí zlú kvalitu ovzdušia, nízku mieru recyklácie komunálneho odpadu a nedostatočnú ochranu vôd, biodiverzity a lesných ekosystémov. Avizuje, že chce aktívne formovať environmentálnu a klimatickú politiku Európskej únie, reformu Štátnej ochrany prírody SR a Environmentálneho fondu, ako aj audit fungovania Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Vodné diela ako Slatinka či Tichý potok sa majú zastaviť. Verejnosť má tiež získať lepší prístup k informáciám vrátane údajov o ťažbe v lesoch.