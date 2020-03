L. Sólymos: Treba pokračovať v znižovaní skládkovania

Bratislava 18. marca (TASR) - Pre nového ministra životného prostredia, ktorým sa má stať Ján Budaj (OĽaNO), bude dôležité udržať najmä nastavený kurz Slovenska v boji proti klimatickým zmenám. Uviedol do exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd).



Európsku zelenú dohodu pokladá Sólymos za možno poslednú príležitosť, ako negatívny trend zvrátiť. "Zároveň treba pokračovať v rozbehnutom znižovaní skládkovania a v odstraňovaní envirozáťaží," odporučil Sólymos Budajovi.



Exminister podotkol, že Budaj nastúpi na rezort, v ktorom on za posledné štyri roky urobil kus práce a zanechal ho v dobre kondícii. "Verím, že to nový minister zvládne. Želám mu veľa úspechov a energie," povedal s tým, že Budajovi drží palce.