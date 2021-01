Stríž: Stúpa počet pohrebov, môže nastať problém s pochovávaním

Problém s pochovávaním môže nastať o dva týždne



Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Krematórium v Bratislave pomáha so spaľovaním nitrianskemu krematóriu

Bratislava 4. januára (TASR) - Počet pohrebov stúpol na konci roka. Podpísal sa pod to hlavne nový koronavírus. Pre TASR to uviedol Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Situáciu s pohrebmi komplikovali aj často meniace sa nariadenia hygieny.Prvú fázu pandémie podľa Stríža zvládli pohrebníci dobre, úmrtnosť bola v rámci normy.zhodnotil minulý rok Stríž.Pohreby podľa predsedu asociácie komplikovala aj hystéria okolo pochovávania a nejasnosti v opatreniach.uviedol Stríž. Viaceré pohrebné služby sú tiež v karanténe.Pohrebníci sa snažia zosúladiť pochovávanie s nariadeniami hlavného hygienika. Stríž poukázal na to, že v jednom nariadení sa umožňuje prítomnosť šiestich ľudí na pohrebe, ďalšie umožňuje prísť na obrad aj ľuďom s novým koronavírusom. Stríž to považuje za rozporuplné.uzavrel Stríž.Krematóriá a pohrebné služby zatiaľ stíhajú pochovávať zosnulých. Problém s pohrebmi však očakáva Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb do dvoch týždňov. Ľudia budú dlhšie čakať na kremáciu aj na pohreb telesných ostatkov zosnulého na cintoríne. Kritickým sa stáva nedostatok miesta v chladiarenských zariadeniach na uloženie zosnulých. Pre TASR to uviedol Ladislav Stríž, predseda asociácie.Miesta na uloženie zosnulých pred pohrebom sa na patologických oddeleniach nemocníc aj v pohrebných službách pomaly míňajú.skonštatoval Stríž. Zosnulých pre chýbajúce miesta prevážajú z okresu do okresu.dodal predseda asociácie.Slovensko má sedem krematórií, z nich jedno v Banskej Bystrici nefunguje. Dôvodom je chýbajúca technológia na pece." navrhuje Stríž. Rozhodnutie má v rukách krízový štáb Banskej Bystrice.Stríž tiež očakáva, že krematóriá a pohrebné služby začnú mať pre zvyšujúci sa počet zosnulých problém s pochovávaním.vysvetlil Stríž. Môže sa tak podľa neho stať, že príbuzní budú čakať na pohreb zosnulého týždeň až dva.Dlhšie si zrejme v blízkej budúcnosti počkajú aj príbuzní, ktorí budú chcieť zosnulého spopolniť.upozornil Stríž.V bratislavskom krematóriu fungujú kremačné pece v týchto dňoch nepretržite. Bratislava totiž vypomáha krematóriu v Nitre. Pre TASR to potvrdil riaditeľ organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislava Boris Šramko.povedal riaditeľ.V prípade pohrebov je stav v hlavnom meste plný, podľa Šramka však ešte stíhajú a sú pripravení predĺžiť časy vykonávania pohrebných obradov.skonštatoval. Aktuálna čakacia doba v Bratislave je, ako tvrdí, zvyčajná, možno nepatrne predĺžená. "vysvetlil.