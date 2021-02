L. Stríž: Situácia v krematóriách začína byť kritická

Bratislava 15. februára (TASR) - Situácia v krematóriách začína byť kritická. Krematórium Nové Zámky v piatok (12. 2.) pozastavilo príjem zosnulých na kremáciu pre nedostatok kapacity. Postupné napĺňanie hlási aj krematórium v Nitre a v Leviciach. Pre TASR to uviedol Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS).



Novozámocké krematórium navyše potrebuje po spopolnení zosnulých urobiť údržbu kremačnej pece. "Nové Zámky sa dostali do tohto problému aj preto, lebo krematórium v Banskej Bystrici nefunguje a zosnulých tak prevážajú do Nitry a Nových Zámkov," spresnil Stríž.



Krematórium v Nitre už podľa Stríža avizovalo, že v polovici marca bude rovnako potrebovať vykonať údržbu zariadení. Tá potrvá minimálne týždeň. Krematórium sa tak bude musieť odstaviť. "Pri súčasnom náraste zosnulých je to problém. Ten sa presúva na pohrebné služby, ktoré budú musieť niekde uskladňovať zosnulých," upozornil Stríž. Predseda o situácii už informoval hlavného hygienika SR a Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ).



Aktuálne môžu slúžiť ako alternatíva krematóriá Bratislava, Košice, Levice a Žilina. "Problém pri Žiline a Leviciach je v tom, že aj oni sú kapacitne na hrane a sú to súkromníci. Čakám preto na odpoveď, ako sa k tomu hygienik postaví," dodal Stríž.



Príbuzní podľa neho začínajú preferovať spopolnenie zosnulého pred pochovaním do zeme. Z toho dôvodu sú aj dlhšie čakacie lehoty na urny, v niektorých krematóriách aj tri týždne. "Musíme to riešiť, lebo sa nám začnú hromadiť zosnulí," uzavrel Stríž.



Hlavný hygienik Ján Mikas bol o vzniknutej situácii informovaný. "Činnosť krematórií nie je v priamej kompetencii ÚVZ, sme však pripravení poskytnúť pri riešení problematiky maximálnu súčinnosť. So Slovenskou asociáciou pohrebných a kremačných služieb o vzniknutej situácii priebežne komunikujeme," reagovala pre TASR Zuzana Matkovská z odboru komunikácie ÚVZ.