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L. Svoradová: Škôlkari sa v ére AI majú učiť rozpoznávať emócie
Škôlkari pri aktivitách z metodík nepoužívajú digitálne technológie. Aktivity sú založené na hre, pohybe, rozhovore, kreslení a skúmaní skutočných predmetov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Deti je potrebné chrániť pred rizikami digitálnych technológií už v predškolskom veku. Dôležité je najmä viesť ich k tomu, aby dokázali rozpoznať a pomenovať vlastné emócie a hľadali odpovede na prežívanie predovšetkým v sebe. Pre TASR to skonštatovala Lenka Svoradová, spoluzakladateľka Emocionálneho kompasu, ktorý v spolupráci s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR vydal sériu materiálov na tému umelá inteligencia (AI) a emócie aj pre materské školy (MŠ).
Svoradová poukázala na to, že mnohí škôlkari nedokážu rozlíšiť AI od skutočného človeka. Najviac sa pritom učia pozorovaním. „Deti vidia, že mamina alebo ocino niečo povedia telefónu a ten telefón im odpovie. Alebo počujú, o čom sa rodičia rozprávajú. Počujú, že sa idú opýtať niečo niekoho, koho nazvú ako nejaký AI nástroj. Čiže ony vnímajú existenciu AI a už si internalizujú, čo to asi znamená. Preto je potrebné v tomto veku s tým začať pracovať,“ uviedla.
Ako doplnila, v metodikách pre MŠ zameraných na AI a emócie sa deti učia napríklad vnímať vlastné telo ako svoj radar, ktorý im pomáha rozpoznať a pomenovať emócie, ako sú hnev, stres, smútok či radosť. „Cieľom je, aby mali základ na to, že neskôr nebudú odpovede na tieto otázky hľadať v digitálnych technológiách, ale samy u seba,“ objasnila.
Škôlkari pri aktivitách z metodík nepoužívajú digitálne technológie. Aktivity sú založené na hre, pohybe, rozhovore, kreslení a skúmaní skutočných predmetov. AI a digitálne prostredie do nich vstupujú iba ako téma, ktorá je deťmi prepájaná cez ich každodenné zážitky. Metodiky sú dostupné na webe MŠVVaM zameranom na AI.
Svoradová poukázala na to, že mnohí škôlkari nedokážu rozlíšiť AI od skutočného človeka. Najviac sa pritom učia pozorovaním. „Deti vidia, že mamina alebo ocino niečo povedia telefónu a ten telefón im odpovie. Alebo počujú, o čom sa rodičia rozprávajú. Počujú, že sa idú opýtať niečo niekoho, koho nazvú ako nejaký AI nástroj. Čiže ony vnímajú existenciu AI a už si internalizujú, čo to asi znamená. Preto je potrebné v tomto veku s tým začať pracovať,“ uviedla.
Ako doplnila, v metodikách pre MŠ zameraných na AI a emócie sa deti učia napríklad vnímať vlastné telo ako svoj radar, ktorý im pomáha rozpoznať a pomenovať emócie, ako sú hnev, stres, smútok či radosť. „Cieľom je, aby mali základ na to, že neskôr nebudú odpovede na tieto otázky hľadať v digitálnych technológiách, ale samy u seba,“ objasnila.
Škôlkari pri aktivitách z metodík nepoužívajú digitálne technológie. Aktivity sú založené na hre, pohybe, rozhovore, kreslení a skúmaní skutočných predmetov. AI a digitálne prostredie do nich vstupujú iba ako téma, ktorá je deťmi prepájaná cez ich každodenné zážitky. Metodiky sú dostupné na webe MŠVVaM zameranom na AI.