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L. Vozár: Posudky hodnotia Víziu Slovensko 2040 pozitívne
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Medzinárodné expertné posudky hodnotia Víziu Slovensko 2040 pozitívne. Vysoko cenený je jej základný cieľ, a to zvýšenie kvality života občanov. Počas národného fóra k vízii to uviedol bývalý rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár.
„Vízia Slovensko 2040 poskytuje celostný základ pre strategické plánovanie rozvoja Slovenskej republiky a je vhodným východiskom pre spracovanie Stratégie Slovensko 2040. Oponenti vidia priestor na zlepšenie, a to najmä v tom, že budú dopracované vzájomné prepojenia cieľov, určenie priorít a ich nadväznosť na scenáre vrátane míľnikov a indikátorov,“ uviedol Vozár pri prezentovaní posudkov. Ako dodal, odporúčania posudzovateľov budú analyzované a využité pri tvorbe Stratégie Slovensko 2040.
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, so školami, s partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.
„Vízia Slovensko 2040 poskytuje celostný základ pre strategické plánovanie rozvoja Slovenskej republiky a je vhodným východiskom pre spracovanie Stratégie Slovensko 2040. Oponenti vidia priestor na zlepšenie, a to najmä v tom, že budú dopracované vzájomné prepojenia cieľov, určenie priorít a ich nadväznosť na scenáre vrátane míľnikov a indikátorov,“ uviedol Vozár pri prezentovaní posudkov. Ako dodal, odporúčania posudzovateľov budú analyzované a využité pri tvorbe Stratégie Slovensko 2040.
Vízia Slovensko 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, so školami, s partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, míľniky a ciele.