L. Žitňanská nesúhlasí so spôsobom, akým vláda navrhuje zrušenie ÚŠP

Bratislava 17. decembra (TASR) - Bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská zásadne nesúhlasí so spôsobom, akým sa navrhuje zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Pre TASR to uviedla v reakcii na vládou schválenú novelu Trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy. Kabinet navrhuje prerokovanie materiálu v skrátenom legislatívnom konaní.



"Zásadne nesúhlasím so spôsobom, akým sa navrhuje zrušenie ÚŠP. Samozrejme, že problém je skrátené legislatívne konanie, ale aj celý spôsob, takmer vládna kampaň až zavádzajúce informácie. Istý agresívny spôsob čo najrýchlejšieho presadenia zmien," zdôraznila bývalá ministerka spravodlivosti.



Podotkla, že o budúcnosti špeciálnej prokuratúry sa možno rozprávať a vyhodnocovať jej činnosť. "Ale určite nie takto účelovo. Keď osoby, ktoré boli priamo činnosťou ÚŠP dotknuté, sú v konflikte záujmov a zo svojich osobných problémov si spravili politický program," podotkla.



Poukázala na to, že špeciálna prokuratúra bola zriadená s cieľom efektívnejšieho boja proti tzv. hrubokrkej mafii. "Osvedčila sa nielen cez špecializáciu. Dôležitý moment bol aj v pretnutí lokálnych väzieb. Je legitímne sa pozrieť, kam možno po 20 rokoch posunúť ÚŠP. Ale v zásade účel plní," doplnila Žitňanská pre TASR.



Vládou predložená novela Trestného zákona kladie dôraz na ukladanie alternatívnych trestov, pri viacerých trestných činoch znižuje trestné sadzby. "Restoratívna justícia je moderný trend. Ale zároveň si myslím, že keď chceme presvedčiť verejnosť o tom, že je to dobrá idea, nemôžeme spraviť väčšiu medvediu službu dobrej idei tým, že pred Vianocami dáme do parlamentu takýto široký balík zmien," podotkla.



Zdôraznila potrebu dôslednej odbornej diskusie. "Je legitímne a normálne, že ľudia a odborníci majú rôzne názory. Je legitímne o tom diskutovať, je legitímne aj plniť politický program. Ale nie takýmto spôsobom. Voči tomu mám vážne výhrady, pretože ten spôsob je v rozpore s princípmi právneho štátu," dodala Žitňanská.



Novelu Trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy, odsúhlasila vláda na minulotýždňovom rokovaní. Súčasťou legislatívneho balíka je aj návrh na zrušenie ÚŠP. Vládny kabinet navrhol parlamentu prerokovať legislatívu v skrátenom legislatívnom konaní.