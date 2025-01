LABUŤ PRERAZILA ČELNÉ SKLO: Vodičovi nebolo všetko jedno

Bratislava 17. januára (Teraz.sk) - Na minulý víkend len tak nezabudne vodič, ktorý smeroval po diaľnici D3 na Žilinu. Zrazil sa totiž s labuťou, ktorá mu skončila priamo v aute. Na mieste zasahovali policajti a vodič im neskôr adresoval niekoľko slov.



Ako na sociálnej sieti informovala polícia v Žilinskom kraji, "policajti z Diaľničného oddelenia PZ Kunovec, Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline boli dňa 11.1.2025 večer vyslaní ku škodovej udalosti na diaľnicu D3, smer Žilina. Pri škodovej udalosti došlo k stretu idúceho vozidla zn. Volvo XC90 s letiacou labuťou , ktorá po náraze do vozidla prerazila čelné sklo a skončila v interiéri vozidla".



Podľa mužov zákona bola dychová skúška u vodiča negatívna, k zraneniu osôb nedošlo a uhynutú labuť si prevzal pracovník Štátnej ochrany prírody.



Ale tým sa celý incident neskončil. Vodič Volva totiž poslal policajtom, ktorí boli na mieste, takéto poďakovanie: "Dobrý deň. Chcel by som týmto spôsobom poďakovať kolegom z diaľničnej polície, ktorí riešili so mnou dopravnú nehodu na diaľnici pred Žilinou - stret s labuťou v sobotu večer 11.1.2025. Ďakujem za naozaj profesionálny prístup a veľmi rýchle vybavenie celej udalosti. S pozdravom Leonard T."