Lackovič: Slovak PRO Summit spojil úspešných Slovákov pôsobiaci v USA

New York 25. septembra (TASR) - Dvojdňový Slovak PRO Summit 2024, ktorý sa konal na začiatku tohto týždňa v New Yorku, bol stretnutím najúspešnejších a najaktívnejších Slovákov pôsobiacich v Severnej Amerike. "Dali sme ich do jednej miestnosti, aby sa zoznámili a vymysleli nové aktivity, iniciatívy a aby pomohli našej komunite a zároveň aj Slovensku," povedal riaditeľ projektu Vladimír Lackovič po skončení podujatia. Z New Yorku informuje osobitný spravodajca TASR.



Komunita slovenských odborníkov v USA sa neustále rozširuje, tento rok organizátori pozvali na podujatie na pôde generálneho konzulátu SR v New Yorku iba vybranú stovku účastníkov. "Mohli by sme naplniť tri alebo štyri také miestnosti," skonštatoval Lackovič.



Ide o špičkových odborníkov pôsobiacich na univerzitách, manažérov firiem či start-upov, ale aj vedcov či iných expertov. Hlavným rečníkom podujatia bol bývalý hokejista a víťaz Stanleyho pohára Marián Gáborík a na záver vystúpil s prejavom i v debate s účastníkmi prezident SR Peter Pellegrini.



Slovak PRO organizuje podľa svojho šéfa podujatia po celých Spojených štátoch, pôsobí už v siedmich mestách a plánuje sa rozrastať. V rámci projektu zorganizovali napríklad stretnutie piatich slovenských astronómov na Harvardovej univerzite, v New Yorku zas usporiadali podujatie pre slovenských odborníkov z oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Lackovič spomenul aj vlaňajšiu návštevu vtedajšej slovenskej prezidentky Zuzany Čaputovej v USA, ktorá vzala so sebou do San Francisca aj slovenských podnikateľov a Slovak PRO im pomohlo nadviazať kontakty v Silicon Valley. Hovoril aj o nedávnej konferencii pre technológov a kreatívcov v Texase, kam Slovak PRO priviedlo zástupcov slovenských firiem a pripravilo možnosti spoznať sa s dôležitými ľuďmi.



Tento rok Slovak PRO zorganizovalo podľa Lackoviča už viac ako 25 stretnutí profesionálov v USA, všetky tieto aktivity robia jeho členovia ako dobrovoľníci.



Na podujatí sa zúčastnil aj astronóm Peter Vereš, ktorý pôsobí na Harvardovej univerzite v centre pre astrofyziku. Podľa vlastných slov keď prišiel do USA v roku 2017, vtedy bol na tomto inštitúte jediným Slovákom. Dnes má už ďalších dvoch kolegov a ďalšia astronómka zo Slovenska pracuje na neďalekom Massachusettskom technologickom inštitúte.



Vereš sa nazdáva, že aj zo Slovenska by sa dalo spolupracovať so špičkovými astronomickými inštitútmi v USA. "Napríklad aj ľudia, ktorí pozerajú objekty vo vesmíre cez ďalekohľady, už nemusia ani cestovať na observatóriá. Tam sú pozorovatelia, ktorým zadajú zoznam cieľov," povedal Vereš pre TASR s tým, že jedinou nevýhodou sú nedostatočné kontakty ľudí na Slovensku s vedeckými tímami vo svete, čo má meniť aj projekt Slovak PRO.























(osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec)