Ľad môže byť zradný, varujú po mrazoch hasiči
Najrizikovejšie sú podľa hasičov miesta pri brehoch, mostoch, prítokoch a odtokoch vody či rybníky s odpustenou vodou.
Autor TASR
Poprad 1. januára (TASR) - Po tom, čo sa na Slovensku v posledných dňoch ochladilo a teploty klesli pod bod mrazu aj počas dňa, varujú hasiči, že ľad a prírodné ľadové plochy môžu byť zradné. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) pripomína, že ľad nie je nikdy stopercentne bezpečný.
Najrizikovejšie sú podľa hasičov miesta pri brehoch, mostoch, prítokoch a odtokoch vody či rybníky s odpustenou vodou. „Aj pevne vyzerajúci ľad sa môže náhle prepadnúť. Na prírodný ľad nevstupujte sami, deti nikdy nenechávajte bez dozoru. Vyhýbajte sa opusteným a neznámym zamrznutým plochám. Ak sa prepadnete, zachovajte pokoj, snažte sa vytiahnuť na ľad a odplaziť sa k brehu, nesnažte sa postaviť,“ radia hasiči. Zároveň odporúčajú, že ak sa staneme svedkom nehody, nemali by sme ohrozovať seba, ale okamžite volať tiesňovú linku 150 respektíve 112. HaZZ zároveň odporúča pomáhať postihnutej osobe len z bezpečnej vzdialenosti, a to bez vstupovania na ľad.
„V studenej vode ide o minúty - rýchlo hrozí vyčerpanie a podchladenie. Najlepšou ochranou je prevencia. Zvážte riziko, chráňte seba aj svojich blízkych a nevstupujte na neznáme zamrznuté vodné plochy,“ dodávajú hasiči.
