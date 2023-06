Lajčák a Escobar rokovali o situácii na severe Kosova

Belehrad 6. júna (TASR) - Osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák a osobitný vyslanec USA pre západný Balkán Gabriel Escobar v utorok rokovali so srbskými i albánskymi predstaviteľmi Kosova. V Belehrade sa stretli so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. TASR správu prevzala z agentúry Tanjug a Lajčákovho vyjadrenia na sociálnej sieti.



"Politické riešenie na zníženie napätia na severe Kosova nie je možné dosiahnuť bez zasiahnutých obyvateľov," uviedol Lajčák. Spolu so zástupcami strany Srpska lista (Srbská kandidátka) a predstaviteľmi občianskej spoločnosti upozornili na nevyhnutnosť účasti kosovských Srbov v nových voľbách. Lajčák s Escobarom albánske opozičné strany v Kosove požiadali, aby podporili politické riešenie.



Kosovská ministerka zahraničných vecí Donika Gërvallová-Schwarzová v utorok oznámila, že Kosovo je otvorené konaniu nových volieb v štyroch samosprávach na severe krajiny, kde ustanovenie etnických Albáncov za starostov viedlo k protestom a potýčkam.



Srbské strany totiž vtedajšie voľby bojkotovali a vo väčšinovo srbských volebných okrskoch zvíťazili Albánci.



Lajčák a Escobar sa v pondelok v Prištine stretli s kosovským premiérom Albinom Kurtim. Kosovu podľa Lajčáka predstavili tri požiadavky - zníženie napätia na severe Kosova, urýchlenie nových volieb a návrat k dialógu. Dohodu o voľbách však s Kurtim nedosiahli. Escobar uviedol, že Kurti má dva dni, aby reagoval na požiadavky USA a EÚ.