Lajčák diskutoval s veľvyslankyňou USA Brinkovou aj o rozšírení EÚ

Bratislava 31. októbra (TASR) - Nedávna pracovná návšteva Spojených štátov, agenda slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ale aj bilaterálne otázky. Aj to boli témy pracovného obeda ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) s veľvyslankyňou USA na Slovensku Bridget Brinkovou.



"Diskutovali sme aj o integračnom procese krajín západného Balkánu a zhodnotili sme aktuálny stav transatlantickej spolupráce,“ povedal šéf slovenskej diplomacie o rozhovore, ktorý nadväzoval na jeho minulotýždňové rokovanie s americkým ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom vo Washingtone. V prípade otázky eurointegračných ambícií Severného Macedónska a Albánska vyjadril Lajčák poľutovanie nad tým, že Európska únia nenašla konsenzus v otázke otvorenia prístupových rokovaní. "Je to negatívny signál pre celý región západného Balkánu," upozornil. "Euroatlantická integrácia západobalkánskych štátov je v záujme upevnenia bezpečnosti a stability na európskom kontinente," dodal.



Šéf slovenskej diplomacie a veľvyslankyňa skonštatovali dlhodobú zhodu USA a SR v oblasti energetickej bezpečnosti. "Využil som však túto príležitosť aj na to, aby som zdôraznil naše výhrady k prípadnému zavedeniu ciel na automobily pochádzajúce z EÚ," poznamenal Lajčák.



V rámci stretnutia minister zvýraznil význam silného transatlantického partnerstva medzi USA a Slovenskom. "Spojené štáty sú naším dôležitým spojencom. A to aj preto, že mnoho Američanov sa hrdo hlási ku svojim slovenským koreňom. Ide pritom o komunitu, ktorá má významnú historickú zásluhu na vzniku našej štátnosti. A na to nesmieme zabúdať," uzavrel šéf slovenskej diplomacie.