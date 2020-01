Lajčák: EÚ je pripravená monitorovať prímerie v Líbyi

Brusel 20. januára (TASR) - Európska únia je pripravená podporiť a monitorovať prímerie medzi bojujúcimi stranami v Líbyi a zároveň vedie aj diskusie o množnom obnovení námornej operácie Sophia. Upozornil na to minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Lajčák pripomenul, že na úvod rokovaní diplomati vyhodnotili výsledky nedeľňajšej konferencie o Líbyi, ktorá sa konala v Berlíne. "Ocenili sme toto stretnutie ako úspech nemeckej diplomacie. Signály, ktoré vzišli z tohto stretnutia, sú sľubné a pozitívne. Musia sa zmeniť na realitu a zatiaľ ešte nemáme prímerie, ktoré by trvalo," zhodnotil situáciu.



Dodal, že kým sa od všetkých zúčastnených strán čaká, aby splnili svoje záväzky z Berlína, EÚ musí ukázať, že je pripravená urobiť svoju časť úlohy. Vo chvíli, keď bude nastolené prímerie, Únia musí byť pripravená pomôcť s monitorovaním tejto situácie a dohodnúť sa s OSN na tom, ako si rozdeliť zodpovednosť.



"Sme si vedomí našej zodpovednosti. Volali sme po politickom procese, a teraz, keď je tento proces realitou, nemôžeme zutekať. Aj preto sme dali pokyn našim spolupracovníkom, aby rozpracovali konkrétne možnosti a aktivity, ktoré môžeme ako EÚ robiť, a vrátime sa k tejto téme na ďalšom zasadnutí vo februári, keď sa očakáva prijatie príslušných záverov," vysvetlil Lajčák.



Podľa jeho slov však európska aktivita nemôže predbiehať vývoj v samotnej Líbyi. Únia musí počkať na to, až účastníci berlínskej schôdzky splnia svoje záväzky, až nastane prímerie, a až potom bude môcť EÚ vstúpiť do tohto procesu. "Bolo ale cítiť jednotu, odhodlanie a pocit zodpovednosti zo strany EÚ a ochotu byť pripravený," dodal.



Na otázku, či EÚ chystá obnoviť vlani pozastavenú námornú operáciu Sophia v jej zložke zameranej na boj proti prevádzačom ľudí, šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že v EÚ je vôľa o operácii Sophia diskutovať.







"Nechcem teraz predbiehať výsledky našej diskusie, ale sme presvedčení, že proti pirátom a pašerákom s ľuďmi treba zakročiť. Toto je jedna z tých vecí, ktoré sme dnes zadali príslušným pracovným útvarom Rady EÚ, aby pripravili konkrétny návrh pre závery februárového zasadnutia Rady," uviedol Lajčák v závere rozhovoru.





