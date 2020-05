Lajčák: EÚ musí byť na západnom Balkáne rýchlejšia a viditeľnejšia

Viedeň 11. mája (TASR) - Kríza v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 ukázala, že Európska únia musí v otázkach západného Balkánu postupovať "rýchlejšie a viditeľnejšie". Uviedol to osobitný predstaviteľ EÚ pre západný Balkán Miroslav Lajčák v rozhovore pre agentúru APA.



V súvislosti s dialógom medzi Belehradom a Prištinou však EÚ podľa Lajčáka musí postupovať "ruka v ruke" s USA. Možná výmena území medzi Srbskom a Kosovom podľa neho nie je na programe EÚ, vyplýva z interview zverejneného v nedeľu.



"Myšlienka výmeny území sa stretla s negatívnymi reakciami v Kosove i v ďalších krajinách regiónu Balkánu i v členských krajinách EÚ," povedal Lajčák. Na základe toho podľa neho táto výmena nie je a ani nebude v programe EÚ.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell však minulý týždeň takúto možnosť v súvislosti s riešením konfliktu medzi Srbskom a Kosovom nevylúčil. Podľa jeho vyjadrení ide o záležitosť, ktorú si medzi sebou musia vyriešiť v rozhovoroch Srbsko a Kosovom.



"Potrebujeme dohodu, ktorá upokojí situáciu," povedal Lajčák. Reakcie v súvislosti s výmenou území však jasne ukázali, že by priniesla presný opak.



Lajčák sa nevyjadril k údajnej dohode medzi Srbskom a Kosovom obsahujúcej výmenu území, o ktorú sa usiluje vyslanec USA pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Richard Grenell.



Spojené štáty boli podľa Lajčáka vždy najdôležitejším medzinárodným partnerom EÚ v Kosove. V súvislosti s úlohou Číny alebo Ruska v regióne západného Balkánu slovenský diplomat vyjadril presvedčenie, že "nikto neponúka to, čo EÚ... byť súčasťou najúspešnejšej organizácie štátov na svete".



Namiesto obáv v súvislosti s vplyvom iných krajín by EÚ mala viac zviditeľniť svoju prítomnosť v tomto regióne a urobiť ju uveriteľnejšou, zdôraznil Lajčák. Takisto spomenul aj liberalizáciu vízového režimu pre Kosovčanov zo strany Európskej únie.



Priznal však, že EÚ nie je vždy najrýchlejšie konajúcim aktérom, a poukázal na pomalé plnenie záväzkov v období pandémie koronavírusu. Brusel je však stále najspoľahlivejším a najstabilnejším partnerom a v budúcnosti musí byť rýchlejší a viditeľnejší a takisto to lepšie komunikovať.



Cieľom jeho pôsobenia je podľa jeho slov dosiahnuť právne záväznú dohodu medzi oboma stranami, ktorá vyjasní všetky otvorené témy a otázky, bude v súlade s medzinárodným právom a prijmú a uznajú ju obe strany - politici a obyvatelia oboch krajín, ostatné krajiny v regióne i všetky členské krajiny EÚ.