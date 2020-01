Lajčák: EÚ sa musí v Iraku viac angažovať

Brusel/Bratislava 10. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie sa v piatok zhodli na potrebe stabilizácie Iraku a zachovania koalície bojujúcej proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS). Zdôraznili tiež význam jadrovej dohody s Iránom a rokovali o možnostiach deeskalácie v Líbyi. Po mimoriadnom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli o tom informoval šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.



Vyjadrenia ministra TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR).



"Zasadnutie bolo zvolané v reakcii na vývoj v Iraku a v regióne. S partnermi sme sa zhodli na nutnosti deeskalácie situácie," povedal Lajčák v súvislosti s očakávaným výstupom rokovaní ministrov, ktorým je jasný signál jednoty EÚ, pokiaľ ide o potrebu upokojenia situácie v regióne, ako aj stabilizácie Iraku s využitím všetkých dostupných nástrojov Únie.



"Zhodli sme sa na potrebe zvýšeného angažovania sa EÚ v Iraku a v regióne. Rovnako sme prízvukovali, že je potrebné zachovanie fungovania koalície proti IS," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie. Na zasadnutí ministrov EÚ sa pri tejto téme zúčastnil aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg, ktorý vyzval najmä na dosiahnutie transatlantickej jednoty.



Šéfovia diplomacií členských štátov dali zároveň vysokému predstaviteľovi EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepovi Borrellovi silný mandát na to, aby vycestoval do regiónu a rokoval so všetkými relevantnými aktérmi.



Na rozhovoroch zazneli tiež výzvy na zachovanie Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA), ako sa oficiálne nazýva jadrová dohoda veľmocí s Iránom z roku 2015. Tú podľa Lajčáka vnímame nielen ako jeden z pilierov režimu nešírenia nukleárnych zbraní, ale aj ako dôležitý prvok regionálnej bezpečnosti, bez ktorého by sme dnes boli v oveľa nebezpečnejšej situácii, priblížil tlačový odbor MZVaEZ.



Ďalšou témou zasadnutia bol aktuálny vývoj v Líbyi.



"Najurgentnejšie je dosiahnuť zastavenie bojov, aby sa mohol začať politický proces," prízvukoval Lajčák s tým, že ministri diskutovali okrem iného o tom, ako môže EÚ pomôcť pri deeskalácii súčasnej napätej situácie v severoafrickej krajine a najmä naštartovaní mierového procesu pod vedením Organizácie Spojených národov (OSN) a osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre Líbyu Ghassana Salamého. Ministri vyjadrili podporu Berlínskej konferencii, ktorej cieľom je dostať za rokovací stôl všetkých relevantných aktérov, pričom sa zhodli, že EÚ musí byť aj v Líbyi podstatne aktívnejšia.