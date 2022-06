Lajčák na Globsecu kritizoval proces prijímania štátov do EÚ

Bratislava 3. júna (TASR) - Osobitný predstaviteľ EÚ pre západný Balkán Miroslav Lajčák označil súčasný zdĺhavý proces prijímania štátov západného Balkánu do Európskej únie za "vtip". Únia tým podľa neho v tomto regióne stráca dôveryhodnosť. Vyhlásil to na bezpečnostnej konferencii Globsec 2022 v Bratislave, informuje TASR.



Na diskusii o európskej budúcnosti krajín západného Balkánu, ktorá sa konala v rámci Globsec-u, sa okrem Lajčáka zúčastnili aj prezident Čiernej Hory Milo Djukanovič, premiér Severného Macedónska Dimitar Kovačevski, kosovský premiér Albin Kurti a osobitný vyslanec Spojeného kráľovstva pre západný Balkán Stuart Peach.



"V poslednom období sme sa nechali učičíkať mylnou predstavou, že sa nemáme kam ponáhľať, lebo západný Balkán je v bezpečí," vyhlásil Lajčák. Upozornil, že takýmto prístupom EÚ stratila dôveryhodnosť.



Podľa Lajčáka sú v dôsledku týchto pochybností krajiny západného Balkánu v súčasnosti pripravené na vstup do EÚ menej, ako boli pred piatimi rokmi. "Chceme, aby kandidátske krajiny dosiahli štandardy Únie ešte predtým, ako vôbec začnú rokovania o ich pripojení do EÚ, čo je absurdné, lebo tieto podmienky by mali spĺňať postupne v rámci tohto procesu," uviedol Lajčák, pričom súčasný proces prijímania nových štátov do EÚ označil za "vtip".



Potrebu začlenenia krajín západného Balkánu do Únie zdôraznil aj prezident Čiernej hory Djukanovič. Nedostatok záujmu a entuziazmu Únie v súvislosti so západným Balkánom podľa neho vyústil v neochotu jednotlivých vlád zavádzať reformy.



"My obviňujeme Úniu, tá zase západný Balkán, a jediný, kto z toho celého profituje, sú tretie subjekty, ktoré sú založené protieurópsky," vyhlásil Djukanovič. Dodal, že v niektorých krajinách na západnom Balkáne stále existuje proruský sentiment, pomocou ktorého Rusko manipuluje miestnych obyvateľov.



Aj severomacedónsky premiér Dimitar Kovačevski vyzval EÚ, aby smerom ku krajinám západného Balkánu vyslala jasný signál, že sa jedného dňa stanú jej riadnymi členmi. Uviedol tiež, že zásluhový systém, ktorý Únia v súčasnosti využíva pri procese integrácie nových štátov, by mal platiť pre všetkých rovnako – a teda aj pre Ukrajinu, Moldavsko a Gruzínsko.



Bezpečnostná konferencia Globsec 2022 Bratislava Forum sa začala 2. júna a potrvá do 4. júna. Účastníci na nej diskutujú napríklad aj o zmobilizovaní podpory pre Ukrajinu.