Lajčák: Nežná revolúcia umožnila vstup do EÚ, Balkán na šancu čaká

Brusel 12. novembra (TASR) - Nežná revolúcia spred 30 rokov umožnila Slovákom a Čechom uchádzať sa o členstvo v Európskej únii, čo naplno využili. Na rovnakú šancu ešte stále čakajú niektoré západobalkánske krajiny, uviedol v Bruseli minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.



Šéf slovenskej diplomacie sa v pondelok večer na pôde Európskej komisie zúčastnil na slávnostnej vernisáži výstavy fotografií k tematike 30. výročia nežnej revolúcie.



Vo svojom príhovore poukázal aj na skutočnosť, že táto dejinná udalosť umožnila Slovákom a Čechom stať sa členmi EÚ či NATO. Avšak pád "železnej opony" pred 30 rokmi neznamenal aj politické zjednotenie všetkých krajín Európy, lebo krajiny západného Balkánu stále čakajú na svoju šancu stať sa členmi Únie.



Lajčák v tejto súvislosti konštatoval, že Slovensko a Česká republika mali to šťastie, že "Európa bola pripravená nás prijať a my sme urobili všetko preto, aby sme sa do EÚ dostali". Časy sa však menia a v súčasnosti Európa čelí aj iným témam a problémom a téma rozširovania už nie je taká atraktívna.



"Ale naši partneri na Balkáne ako keby čakali, že to pôjde automaticky, a tak to nefunguje," vysvetlil Lajčák.



Vo svojom vystúpení tiež povedal, že "sila Európy", ktorá pred 30 rokmi pôsobila na nás, pôsobí aj teraz na Balkáne. "Nesmieme na ňu zabudnúť a nesmieme zabudnúť na ľudí, ktorí tiež chcú byť súčasťou nášho európskeho priestoru a systému hodnôt," zdôraznil Lajčák.



Spravodajca TASR Jaromír Novak