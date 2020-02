Lajčák: Nová námorná misia EÚ nebude zneužívaná na nelegálnu migráciu

Brusel 17. februára (TASR) - Doterajšia námorná operácia EÚ Sophia prestane existovať a bude vytvorená celkom nová námorná misia, zameraná iba na kontrolu dodržiavania zbrojného embarga OSN v Líbyi. Potvrdil to minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák po skončení pondelňajších rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) v Bruseli.



Lajčák pripomenul, že Rada ministrov sa venovala trom dôležitým témam, okrem Líbye boli vzťahy s Africkou úniou (AÚ) a pracovný obed s ministrom zahraničných vecí Indie. Priznal, že najbúrlivejšie debaty boli práve v súvislosti s námornou misiou EÚ v Stredomorí, nakoniec sa však všetky krajiny podpísali pod dohodnutý dokument.







"Záver ktorý sme prijali je, že operácia Sophia sa ukončí a spustí sa nová operácia, ktorej cieľom bude monitorovanie situácie a kontrolovanie dodržiavania zbrojného embarga. K tomu sa budú využívať družice, drony, ale aj lode a zároveň sa bude monitorovať situácia ohľadom migrácie," opísal situáciu Lajčák.



Podľa jeho slov však primárny cieľ je dodržať to, na čom sa krajiny EÚ dohodli v januári a aktívne implementovať výsledky Berlínskej konferencie (19.1.), čo znamená, že Únia chce zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečení a udržiavaní prímeria a zabrániť ďalšiemu pašovaniu zbraní do krajiny, kde proti sebe bojujú dve silné frakcie, každá s podporou tretích krajín.



Operácia Sophia bola spustená v roku 2015 a hoci bola zameraná na zastavenie pašerákov ľudí v Stredozemnom mori, čo znamenalo aj výcvik líbyjskej pobrežnej stráže, a na posilnenie embarga OSN na dovoz zbraní do Líbye, mala aj humanitárny rozmer. Lode zúčastňujúce sa na tejto operácii neraz pomohli migrantom v núdzi dostať sa do európskych prístavov.



Lajčák upozornil, že nová misia, na detailoch a názve ktorej sa v najbližších týždňoch dohodnú experti, už od začiatku vylúčila možnosť jej prípadného "zneužitia".



"Práve tá otázka, aby prítomnosť lodí nevyvolávala nejaký efekt pozývania migrantov, bola veľmi citlivá. V mandáte, aký sme schválili, nepripadá do úvahy, aby prítomnosť lodí bola zneužívaná na organizovanie nelegálnej migrácie do Európy," vysvetlil Lajčák.



