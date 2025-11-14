Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lajčák: S Epsteinom som hovoril len spoločensky, jeho činy odsudzujem

Na archívnej snímke bývalý slovenský minister zahraničných vecí a súčasný poradca predsedu vlády SR Roberta Fica Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP

Lajčák zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy, ktoré - ako upozornil - v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Bývalý slovenský minister zahraničných vecí a súčasný poradca predsedu vlády SR Roberta Fica Miroslav Lajčák podľa svojho piatkového vyjadrenia pre TASR v minulosti komunikoval s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností. Otvorenie Epsteinovho prípadu americkou justíciou týkajúceho sa zneužívania maloletých sa udialo až po Lajčákovom odchode z New Yorku v roku 2018, pripomenul slovenský diplomat, ktorý tam dovtedy pôsobil ako predseda Valného zhromaždenia OSN. Lajčák zároveň ostro odsúdil Epsteinove činy, ktoré - ako upozornil - v celom rozsahu vyšli najavo až po finančníkovom zatknutí.





