Lajčák: Slovensko venuje na obnovu Albánska po zemetrasení 250.000 eur

Brusel 17. februára (TASR) - Albánsko bude mať problémy, ak sa na darcovskej konferencii v Bruseli nevyzbiera aspoň 400 miliónov eur. Uviedol v pondelok albánsky premiér Edi Rama, ešte pred otvorením donorskej konferencie, ktorú na znak solidarity s krajinou, ktorú vlani postihlo zemetrasenie pripravila Európska komisia (EK).



Albánsko, jedna z najchudobnejších európskych krajín, bolo vlani v novembri zasiahnuté zemetrasením s magnitúdou 6,4. Podľa oficiálnych údajov o život prišlo 51 ľudí, 17.000 osôb zostalo bez strechy nad hlavou a materiálne škody sa vyšplhali na sumu vyše jednej miliardy eur, pričom škody súvisiace so spomalením hospodárskeho rastu krajiny sa ešte len odhadujú.







Slovensko ako jeden z účastníkov konferencie "Spoločne za Albánsko" sa rozhodlo prispieť sumou vo výške 250.000 eur. V Bruseli to uviedol minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák.



Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že Albánsko vlani postihli prírodné katastrofy najskôr v podobe záplav a potom v novembri prišlo aj zemetrasenie. Zdôraznil, že Slovensko už pomohlo Albáncom dodávkami stanov, diek a ošatenia, prvýkrát v hodnote za 60.000 eur a potom v hodnote 68.000 eur.



Podľa jeho slov cieľom konferencie, ktorú začiatkom roka zvolala šéfka EK Ursula von der Leyenová, je pomôcť Albánsku spamätať sa z obrovských materiálnych škôd po zemetrasení.



"Aj my cítime potrebu ukázať, že nestojíme bokom, a ja na konferencii ohlásim príspevok vo výške 250.000 eur, ktoré využijeme na obnovu niektorého zo školských zariadení," spresnil Lajčák.



K hlavným darcom okrem EÚ a jej členských štátov patria aj agentúry OSN, krajiny západného Balkánu a Svetová banka.



Premiér Rama pripomenul, že odhady škôd po zemetrasení boli pripravené spolu so Svetovou bankou, Organizáciou Spojených národov a EÚ a ocenil rýchlosť akou Únia zareagovala na potreby jeho krajiny.



EÚ vlani v decembri ako prvú finančnú pomoc pre Albánsko vyčlenila 15 miliónov eur na operácie zamerané na poškodenie zničených budov a na žiadosť Tirany aktivovala aj svoj mechanizmus civilnej ochrany.



Darcovská konferencia v Bruseli však nie je bez požiadaviek, keď EÚ od Albánska žiada, aby okrem samotných rekonštrukčných prác zlepšilo aj svoje stavebné predpisy, pretože mnoho zrútených budov, vrátane hotelov na pobreží, boli postavené bez dodržiavanie bezpečnostných predpisov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)