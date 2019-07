Lajčák: V Tatrách sa podarilo vytvoriť priestor na skutočný dialóg

Druhým dôležitým záverom podľa slovenského ministra je potvrdenie, že OBSE funguje a prináša konkrétne výsledky pre ľudí každodenne.

Štrbské Pleso 9. júla (TASR) - Neformálne stretnutie ministrov zahraničných vecí a štátnych tajomníkov z regiónu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktoré sa konalo na Štrbskom Plese, bolo vôbec najväčším podujatím, aké sa vo Vysokých Tatrách kedy konalo a ich majestátne prostredie zvolilo slovenské predsedníctvo práve na posilnenie neformálneho charakteru podujatia. Po skončení dvojdňového stretnutia to v utorok povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a zároveň úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).



Prax neformálnych ministerských stretnutí je pomerne nová a nie sú pre predsednícku krajinu povinnosťou. "Neformálny charakter nám dáva priestor, aby sme schôdzku tvarovali. Pre nás bolo dôležité, aby sme vytvorili prostredie pre naozajstnú politickú diskusiu," vysvetlil Lajčák. Slovensku sa jeho zámer podaril. "Mali sme ozajstný dialóg, ministri sedeli po celú dobu v miestnosti, naozaj sa počúvali a na seba reagovali," zhodnotil minister Lajčák na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom OBSE Thomasom Gremingerom.



Lajčák vyzdvihol štyri základné výstupy stretnutia: "Je tu všeobecná dôvera v OBSE, nikto nespochybnil potrebu a miesto OBSE." Dôležitosť organizácie podľa neho potvrdili všetci prítomní ministri.



Druhým dôležitým záverom podľa slovenského ministra je potvrdenie, že OBSE funguje a prináša konkrétne výsledky pre ľudí každodenne: "Počuli sme množstvo konkrétnych príkladov, ako 16 misií OBSE spolupracuje s jednotlivými vládami napríklad aj pri budovaní právneho štátu, pri budovaní slobodného a spravodlivého volebného systému a iných."



Pripomenul, že OBSE má nástroje, ktoré nemá žiadna iná medzinárodná organizácia: "Nepotrebujeme vymýšľať nové nástroje ani nové mechanizmy. Ale potrebujem viac politickej vôle, aby sme lepšie využívali tie, ktoré máme k dispozícii."



Na rokovaniach dospeli ministri k všeobecnému uznaniu a poznaniu toho, že "žijeme v zložitej dobe a čelíme rôznym zložitým výzvam". Žiadnej z nich nemôže žiadna krajina čeliť osobitne. Všetky výzvy, od klimatických zmien po kontrolu zbrojenia, potrebujú podľa ministra spoločné riešenie, a to regionálne a multilaterálne. "A práve tu má OBSE čo ponúknuť. OBSE neoperuje vo vákuu, je súčasťou medzinárodných inštitúcií, s ktorými nechce súťažiť, ale s nimi spolupracovať a navzájom sa dopĺňať," povedal.



Prítomní ministri a šéfovia diplomacií ukázali schopnosť dialógu, a práve tento posledný výstup považuje Lajčák za najdôležitejší, pretože, ako zhodnotil, priestor na "dialóg sa zmenšuje".



"História nás bude hodnotiť, otázka je, ako nás bude hodnotiť," citoval šéf slovenskej diplomacie slová jedného z delegátov. "My sme ministri zahraničných vecí, my nie sme pozorovatelia, komentátori, na nás sa opierajú oči ľudí a od nás očakávajú riešenia a my od tejto zodpovednosti nemôžeme utiecť," dodal. Stretnutie prítomných ministrov naplnilo pocitom, že OBSE má k dispozícii nástroje a že ich potrebuje využívať, uzavrel Lajčák.



Neformálne ministerské stretnutie v polčase predsedníctva SR v OBSE bolo jedným z najdôležitejších podujatí predsedníckeho roka Slovenska v tejto organizácii. Ministerské stretnutie vo Vysokých Tatrách hostil šéf slovenskej Lajčák a malo podtitul: "Od minulých aktivít k budúcej prevencii: miesto OBSE pri garantovaní stability v Európe a za jej hranicami."



Vo Vysokých Tatrách sa zišlo celkovo vyše 300 delegátov, vrátane 23 šéfov diplomacií a 11 štátnych tajomníkov ministerstiev zahraničných vecí. Zúčastnení zástupcovia diplomacií tam mali okrem plenárnych rokovaní priestor absolvovať neformálne bilaterálne stretnutia. Program ukončili neformálnym pracovným obedom.



Ministri organizácie zahŕňajúcej 57 štátov na troch kontinentoch v neformálnej atmosfére na Štrbskom Plese za zatvorenými dverami diskutovali o výzvach, pred ktorými ktorým OBSE takmer 40 rokov od svojho vzniku stojí v súčasnom dynamicky sa meniacom medzinárodnom prostredí.



Cieľom dvojdňového stretnutia, ktoré sa konalo na pozvanie ministra Lajčáka, bolo otvorene a interaktívne hovoriť o aktuálnych témach agendy OBSE. Diskusia sa okrem iného zameriavala na oblasti, ktoré si Slovensko vytýčilo ako svoje priority v rámci predsedníctva v OBSE, a to prevencia a riešenie konfliktov, efektívny multilateralizmus a relevancia OBSE v súčasnom svete.



Ministerské stretnutie bolo zároveň priestorom na reflexiu uplynulých šiestich mesiacov slovenského predsedníctva v OBSE a načrtlo smerovanie organizácie pre nadchádzajúce obdobie. Výsledky stretnutia budú základom pre výročné zasadnutie Ministerskej rady OBSE, ktoré sa ako vrcholné podujatie predsedníckeho roka uskutoční na Slovensku v decembri tohto roka.