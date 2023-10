Lajčák vyzval Kosovo a Srbsko na pokračovanie v dialógu

Priština 21. októbra (TASR) - Osobitný predstaviteľ EÚ pre dialóg medzi Srbskom a Kosovom Miroslav Lajčák v sobotu vyzval Prištinu a Belehrad, aby pokračovali v dialógu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Lajčák navštívil Kosovo s osobitným vyslancom USA pre západný Balkán Gabrielom Escobarom a vysokopostavenými diplomatmi z Nemecka, Francúzska a Talianska. Neskôr sa presunú do Belehradu.



"Ak nebude dialóg, eskalácia by sa mohla zopakovať," povedal slovenský diplomat po stretnutí s kosovským premiérom Albinom Kurtim.



Medzi Belehradom a Prištinou sa vystupňovalo napätie v septembri, keď na sever Kosova preniklo asi 30 ozbrojencov, ktorí zastrelili policajta a na niekoľko hodín sa zabarikádovali v pravoslávnom kláštore v obci Banjska. Počas obliehania kosovská polícia zastrelila troch z nich.



Lajčák uviedol, že dôrazne odsúdil "teroristické útoky ozbrojených jednotlivcov proti kosovskej polícii". Takéto útoky podľa neho predstavujú "jasnú a bezprecedentnú eskaláciu".



Dodal, že predmetný útok tiež "veľmi jasne zdôraznil, že deeskalácia a normalizácia sú teraz naliehavejšie ako kedykoľvek predtým".



Lajčák tiež vyzval Kosovo, aby "bez ďalšieho odkladu pristúpilo k založeniu združenia obcí so srbskou väčšinou v Kosove". Toto združenie má obciam s prevažne srbským obyvateľstvom zaručiť väčšiu autonómiu. Bez toho nebude žiadny pokrok na ceste Kosova do EÚ, dodal slovenský diplomat.



Priština sa obáva, že toto združenie je snahou Belehradu o vytvorenie srbského miništátu so širokou autonómiou, podobne ako je tomu v prípade Republiky srbskej v Bosne a Hercegovine, pripomína AP.



Medzi Srbskom a Kosovom panujú napäté vzťahy už od konca 90. rokov, keď proti sebe bojovali srbské jednotky a albánski povstalci. Kosovo, kde žijú prevažne Albánci, vyhlásilo jednostranne nezávislosť od Srbska vo februári 2008, Belehrad ho však stále považuje za svoju provinciu. Z približne 1,8 milióna obyvateľov Kosova je asi 120.000 etnických Srbov.



Srbsko a Kosovo chcú vstúpiť do EÚ. Brusel im však odkázal, že najprv musia vyriešiť svoje nezhody.