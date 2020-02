Lajčák: Zahraničná služba SR je stabilizovaný a fungujúci organizmus

Bratislava 13. februára (TASR) – Zahraničná služba SR je stabilizovaný a dobre fungujúci organizmus, to však neznamená, že sa nedá vylepšiť, zdokonaliť či posilniť. Zhodnotil to šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) na štvrtkovej konferencii Zahraničná a európska politika 2016 - 2020 v Bratislave. Išlo o jedno z jeho posledných vystúpení vo funkcii ministra.



"Usiloval som sa ministerstvo ochrániť pred externými politickými vplyvmi a čistkami. Výsledkom je profesionálny tím s vysokou odbornou a intelektuálnou kapacitou," povedal Lajčák. Svojich nástupcov vyzýva, aby nespolitizovali to, čo nie je spolitizované.



"Nepochybujem, že môj nástupca príde s vlastnými predstavami o fungovaní rezortu...Pochopím, ak nový minister alebo ministerka prinesie svoj vlastný nový štýl. Pochopím, ak príde s inovatívnymi prístupmi a metódami. Je to prirodzené. Nepochybujem, že sa nájdu veci, ktoré sa dajú robiť inak, lepšie. Nerobme však zmeny samoúčelne," zdôraznil šéf rezortu diplomacie.



Jednou z Lajčákových snáh bolo procesy integrovať. Ako poukázal, SR je príliš malá krajina na to, aby svoje limitované zdroje ďalej štiepila. Hľadanie synergií je preto podľa ministra Lajčáka v podmienkach Slovenska nie fráza, ale nevyhnutnosť. "Nemyslím si, že Slovensko potrebuje menej jednoty a menej synergie."



Takmer desať rokov vo funkcii bolo podľa Lajčáka poznačených rokmi neistôt, kríz a transformácie svetového poriadku. "Nikto ma za tie roky nepresvedčil – napriek všetkým problémom, krízam a pnutiam, že by sme mohli byť prosperujúcejší mimo Európskej únie, bezpečnejší mimo NATO a úspešnejší vo svete bez jasných pravidiel a silných inštitúcií," uviedol. Udivovali ho preto rôzne úvahy, ktoré sa sporadicky objavovali a spochybňovali strategické smerovanie Slovenska.



"A teraz nemyslím tie, ktoré do nášho priestoru prenikali zvonka v rámci dezinformačných kampaní. Viac ma udivovali tie, ktoré prichádzali zvnútra našej republiky. Udivovali ma nie preto, že by boli novátorské a inovatívne. Udivovali ma práve preto, že ponúkali staré recepty," uzavrel.