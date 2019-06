Lajčák:EÚ zrejme nedá Tirane a Skopje pozvánku na prístupové rokovania

Na otázku, aký je aktuálny prístup EÚ k Albánsku a Severnému Macedónsku ohľadom otvorenia prístupových kapitol, Lajčák priznal, že v tejto chvíli signály nie sú pre obe krajiny priaznivé.

Brusel/Luxemburg 17. júna (TASR) - Európska únia zrejme v utorok (18.6.) nepozve Albánsko a Severné Macedónsko k spusteniu procesu prístupových rokovaní. Uviedol to v pondelok šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.



Diplomati EÚ mali na programe viacero tém, od zefektívnenia svojich pravidelných rokovaní, cez oblasť spoločnej obrannej politiky až po dianie na Blízkom východe, Sudáne či Moldavsku.



Na otázku, aký je aktuálny prístup EÚ k Albánsku a Severnému Macedónsku ohľadom otvorenia prístupových kapitol, Lajčák priznal, že v tejto chvíli signály nie sú pre obe krajiny "priaznivé". Spresnil, že o tejto otázke budú diplomati rokovať ešte v utorok, v rámci Rady EÚ pre všeobecné záležitosti.



"Signály nie sú pozitívne, lebo Nemecko oznámilo, že Bundestag, ktorý sa k tomu musí vyjadriť, nemal dosť času, aby k tomu zaujal stanovisko. Čiže to je prvý signál, ktorý naznačil, že zajtra nebudeme schopní to pozvanie vysloviť," opísal situáciu. Zároveň však dodal, že je veľmi dôležité, akým spôsobom budú diplomati EÚ formulovať vyjadrenie k obom krajinám.



Európska komisia v máji oznámila, že Albánsko aj Severné Macedónsko splnili podmienky a mali by na summite EÚ (20.-21. júna) dostať pozvánku na začatie rozhovorov o členstve. Členské štáty EÚ sa pred rokom, v júni 2018, dohodli, že Albánsko a Severné Macedónsko by mali byť schopné začať rokovania o pristúpení v júni tohto roku, ak vykonajú potrebné reformy. Na túto skutočnosť pred niekoľkými dňami upozornili v Bruseli najvyšší predstavitelia oboch západobalkánskych krajín, ktorí EÚ pripomenuli, že svoju časť úloh už splnili.



Lajčák už po príchode na radu ministrov dostal otázku, či ako "expert na Balkán" po podporuje tento proces a uviedol, že EÚ by nemala váhať a poskytnúť obom krajinám túto šancu. Zároveň zdôraznil, že - aj s ohľadom na súčasnú vnútropolitickú krízu v Albánsku - spustenie prístupového procesu v rovnakom čase ešte neznamená, že obe krajiny sa aj naraz stanú členmi Únie.



"Otvorenie prístupových kapitol nie je to isté, ako ich zatváranie. Ide o proces, ktorý má EÚ pod dobrou kontrolou," vysvetlil.



