Lajčák:USA sú spojencom v NATO, Rusko je ekonomickým partnerom mimo EÚ

Rusko je prakticky výhradným exportérom plynu a ropy, konštatoval Lajčák.

Moskva 5. júna (TASR) – USA sú spojencom Slovenskej republiky v NATO, patríme do rovnakého hodnotového ukotvenia, kým Rusko je kľúčovým ekonomickým partnerom mimo priestoru EÚ a je prakticky výhradným exportérom plynu a ropy, bez ktorej by naša ekonomika neprežila. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák tak v stredu v Moskve porovnal nedávnu návštevu premiéra Pellegriniho v USA s tou súčasnou v Ruskej federácii.



"USA sú našim spojencom v NATO, patríme do rovnakého hodnotového ukotvenia. Hovorili sme o bilaterálnych vzťahoch. Rusko je kľúčom ekonomickým partnerom mimo priestoru EÚ a je prakticky výhradným exportérom plynu a ropy," konštatoval Lajčák.



Rusko považuje za globálneho hráča, člena Bezpečnostnej rady OSN. "Je celý rad problémov, ktoré sa nedajú vyriešiť bez aktívnej účasti Ruska a osobitne to cítime v OBSE," uviedol minister, ktorý v súčasnosti zároveň stojí v čele Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), keďže Slovensko jej momentálne predsedá.



"Rokovania využívam aj na to, aby som si prešiel aktuálne dianie a zistil pozície Ruskej federácie napríklad k novej situácii na Ukrajine. Bol som tu vo februári a vtedy bolo pred prezidentskými voľbami, budúci týždeň budem v Kyjeve. Chcel som motivovať ruskú stranu ku konštruktívnemu prístupu pri hľadaní riešení aj v politickej rovine, aj humanitárnej a pri zvýšení dôvery," uviedol Lajčák.



Situácia sa podľa neho v dôsledku zmeny osoby na prezidentskom poste na Ukrajine zmenila. Počas februárovej návštevy si uvedomil obrovskú mieru nedôvery k osobe Petra Porošenka. "Zvolením Volodymyra Zelenského nastáva nová situácia, prichádzajú noví ľudia, posiela signály, v ktorých je miera konštruktivity. Rusi si uvedomujú, že ten proces je na začiatku, čakajú nás parlamentné voľby, formovanie vlády," uzavrel Lajčák.



Premiér SR Peter Pellegrini v stredu ku koncu stredajšieho oficiálneho programu spolu s ministrom Lajčákom a ministrom hospodárstva Petrom Žigom, ktorí sú súčasťou slovenskej delegácie, položil veniec k pamätníku neznámeho vojaka v moskovskom Alexandrovskom sade. Od roku 2014 si Ruská federácia pripomína 3. decembra Deň neznámeho vojaka.



Začiatkom decembra 1966 pri príležitosti 25. výročia porážky nemeckých vojsk pri Moskve popol neznámeho vojaka vybrali z masového hrobu na 41. kilometri Leningradskej cesty a slávnostne ho pochovali v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa.



Na pamätníku pri hrobe Neznámeho vojaka je nápis "Tvoje meno je neznáme. Tvoj hrdinský čin je nesmrteľný."



Vo štvrtok by sa mal premiér Pellegrini stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová