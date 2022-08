Lapin:Ľudmi spôsobená klimatická zmena je významnejšia ako prirodzené

Bratislava 13. augusta (TASR) - Človekom spôsobená klimatická zmena je po roku 1970 podstatne významnejšia ako všetky prirodzené zmeny klímy dohromady. Pre TASR to skonštatoval klimatológ Milan Lapin.



Vysvetlil, že pod pojmom klimatická zmena sa rozumie len tá časť klimatických zmien, ktoré spôsobil človek emisiou skleníkových plynov a aerosólov do atmosféry, čiastočne aj zmenou krajiny.



Klimatológ ozrejmil, že klimatické zmeny môžu mať aj prirodzené príčiny, ako napríklad zmeny slnečnej aktivity, vulkanické erupcie, zmeny dráhy Zeme okolo Slnka. "Vždy ide o zmeny najmenej 30-ročných charakteristík počasia," doplnil.



Lapin sa klimatickou zmenou zaoberá už viac ako 30 rokov. Predpovedá, že do konca tohto storočia by sa na Slovensku malo otepliť o ďalšie štyri stupne Celzia.



"Všetko nasvedčuje tomu, že do konca tohto storočia sa oteplí na Slovensku o ďalšie štyri stupne Celzia. Ak sa prijmú veľmi prísne opatrenia na celom svete, tak oteplenie môže byť o tri stupne Celzia, ak sa neprijmú žiadne alebo veľmi nešťastné opatrenia, to oteplenie môže byť aj o šesť stupňov," povedal pre TASR v máji po udelení štátneho vyznamenania. Ako upozornil, vyššie zvýšenie teploty znamená totálne zmeny v biosfére a má vplyv aj na sociálnu a ekonomickú sféru, čo by si vyžadovalo množstvo finančných prostriedkov.