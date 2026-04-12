Laššáková čaká víťazstvo Orbána, Krúpa hovorí o atmosfére prehry
Autor TASR
Bratislava 12. apríla (TASR) - Maďarské voľby majú dosah aj na Slovensko a môžu ovplyvniť fungovanie Európskej únie (EÚ). V diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS), podľa ktorého atmosféra v krajine „vonia po prehre“ maďarského premiéra Viktora Orbána. Poslankyňa Európskeho parlamentu Judita Laššáková (Smer-SD), naopak, očakáva jeho víťazstvo, v prípade výhry predsedu opozičnej strany TISZA Pétera Magyara si nie je istá, či by naplnil očakávania Bruselu.
Poslankyňa NR SR a podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko Beáta Jurík zdôraznila, že si želá spravodlivé voľby a víťazstvo opozície. Europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík, naopak, považuje za lepšie pre „ochranu národných záujmov“, aby voľby vyhral Orbán.
Jurík podotkla, že ak vyhrá voľby Orbán, v EÚ bude pokračovať v proruskej politike a hájení ruských záujmov. „Čo sme videli aj z rôznych nahrávok alebo počas celej tejto kampane je, že maďarský premiér, žiaľ, rovnako ako aj slovenský premiér nehája záujmy ich vlastných občanov, ale, naopak, ruské záujmy,“ podotkla. S tým Laššáková nesúhlasila a zdôraznila, že hájenie národných záujmov nemožno automaticky spájať s kolaboráciou s Ruskou federáciou.
V súvislosti s možným víťazstvom Orbána diskutovali aj o otázke práva veta v EÚ. Laššáková zdôraznila, že „otázka jednomyseľnosti musí byť v Európskej únii zachovaná“. Uhrík rovnako považuje právo veta za kľúčové pre ochranu menších štátov a odmieta jeho obmedzenie. „V súčasnosti nie je problém EÚ právo veta. Problém Únie je ten, že veľkí hráči, a najmä progresívni alebo liberálni politici, premiéri, ktorí vládnu v európskych štátoch, nechcú počúvať iný názor,“ poznamenal.
Naopak, Krúpa upozornil, že prípadné pokračovanie Orbánovej politiky môže urýchliť hľadanie spôsobov, ako veto obchádzať, napríklad cez užšiu spoluprácu niektorých štátov. Jurík naznačila, že diskusia o obmedzení veta je legitímna, keďže jeho zneužívanie môže blokovať fungovanie Únie.
Diskutujúci sa nezhodli ani v tom, čo by znamenalo prípadné víťazstvo lídra opozície Magyara. Jurík očakáva, že by Maďarsko mohlo byť opäť rešpektovaným partnerom v Európskej únii. Krúpa predpokladá ústretovejší prístup voči Európskej komisii a snahu odblokovať eurofondy. Zároveň upozornil aj na možné politické dôsledky na Slovensku. „Očakávam, že sa znova po nejakom čase vytiahne maďarská karta na Slovensku. Nevytiahne sa Maďarskom alebo Petrom Magyarom, vytiahne sa premiérom Robertom Ficom,“ uviedol.
Laššáková však upozornila na neistotu spojenú s novým lídrom. „Nie som si celkom istá, či Péter Magyar naplní očakávania Bruselu,“ uviedla. Uhrík označil jeho prípadné víťazstvo za rizikovejšie, keďže podľa neho nie je jasné, aký postoj by zaujal vo vzťahu k Slovensku.
Diskusia sa dotkla i fungovania EÚ či NATO a ich ďalšieho smerovania. Uhrík v súvislosti s Úniou kritizoval mieru centralizácie a byrokracie v Európskom parlamente. Ostatní diskutujúci zdôrazňovali potrebu spolupráce a hľadania kompromisov medzi členskými štátmi. Jurík hovorila o potrebe spolupráce s partnermi zo západnej Európy. „Aj keby, žiaľ, Spojené štáty americké z NATO vystúpili,“ podotkla. Laššáková zdôraznila potrebu návratu k dialógu medzi členskými štátmi a upozornila, že rozdielne názory by mali byť v Únii rešpektované.
