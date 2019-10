Laššáková: Do sanácie Spišského hradu musíme investovať 3 milióny

Kežmarok 23. októbra (TASR) – Sanácia havarijného stavu Spišského hradu si ešte v tomto roku vyžiada investíciu vo výške takmer troch miliónov eur. Zvyšné prostriedky takmer z päťmiliónového balíčka určeného najmä na záchranu románskeho a západných palácov Spišského hradu, ktorý na stredajšom výjazdovom rokovaní v Kežmarku schválila vláda, sú koncipované do rokov 2020 až 2022. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informovala ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).



"Niekoľkokrát som hovorila s riaditeľkou. Rozhovory trvajú od leta, keď sme prišli na to, že travertínové bralo púšťa. Jednoducho povedané, musí sa to urobiť. Práve preto sme prišli s týmto materiálom," uviedla.



Ministerka zároveň upozornila, že takmer tri milióny eur budú musieť ísť na sanáciu ešte v tomto roku, aby hrad a hradné bralo prežili zimu. "Keďže sa Románsky palác nachádza na cípe brala, ktoré sa zosúva, je pre nás naozaj životne dôležité, aby sme bralo zachránili. Verím, že táto pamiatka sa zachová pre budúce generácie,“ zdôraznila Laššáková.



Spišský hrad je unikátnym príkladom vývoja hradnej architektúry nielen v regióne, ale aj v celoslovenskom a svetovom kontexte. Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv podľa rezortu kultúry vyústili do havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu. Celková výška prostriedkov potrebných na financovanie projektu bude predstavovať 4.820.000 eur.



Požiadavku na financovanie projektu sanácia havarijného stavu Spišského hradu predložilo ministerstvo kultúry v návrhu rozpočtu do roku 2022 v rámci návrhu prioritných výdavkových titulov. Prostriedky budú na základe schváleného materiálu pridelené realizátorovi projektu v závislosti od možností rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry.



Spišský hrad je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Od roku 1993 je vedený aj v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí (NATURA 2000).