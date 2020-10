Laššáková: Doterajšie opatrenia MK situáciu v kultúre nezlepšujú

Bratislava 8. októbra (TASR) – Doterajšie opatrenia vlády a Ministerstva kultúry (MK) SR v oblasti pomoci kultúrno-kreatívnemu priemyslu situáciu nezlepšujú, naopak, vedú k ešte väčšiemu napätiu. Na štvrtkovom tlačovom brífingu to uviedla nezaradená poslankyňa Národnej rady SR a exministerka kultúry Ľubica Laššáková, ktorá je členkou novovznikutej strany Hlas - SD.



Laššáková kritizovala tvrdošijnú snahu vymýšľať osobitné schémy pomoci, ktoré sa ukázali doteraz ako málo adresné. Kladie si otázku, prečo sa ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) i vláda odmietajú inšpirovať postupom v iných krajinách pri pomoci kultúre a kreatívnemu priemyslu. "Viacerí zo súčasnej vlády sú alergickí na termín 'helikoptérové peniaze', no skúsenosti z Českej republiky, Poľska, Rakúska či Švajčiarska a ďalších krajín ukázali, že naozaj pomohli. Prečo ich nevyužijeme aj my?" pýta sa exšéfka rezortu kultúry.



Nie je presvedčená ani o tom, že pomôže to, čo si rezort sľubuje od novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK. Čuduje sa v tejto súvislosti, prečo jej nástupkyňa neustále hovorí o nevyhnutnom zriadení registra a dotazníka, prostredníctvom ktorého má rezort zozbierať potrebné údaje. "My evidenciu profesionálnych umelcov už dávno máme, stačí sa opýtať Fondu na podporu umenia, základné informácie má rezort k dispozícii," zdôraznila Laššáková.



Kompetentnosť ministerky Milanovej spochybnila aj v súvislosti s tým, že na rokovaní kabinetu nedokázala presadiť uznesenie výboru Národnej rady SR na zriadenie medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá mala predložiť vláde návrh opatrení na rýchle a adresné kompenzovanie dôsledkov protiepidemiologických opatrení na kultúru a kreatívny priemysel. "Vláda o tom ani nerokovala, zmietla to zo stola, čo znamená, že pani ministerka buď nevie argumentovať, alebo ju jej kolegovia ignorujú," povedala.