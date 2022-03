Laššáková: Dva roky ministerky kultúry boli obdobím amaterizmu

Bratislava 24. marca (TASR) – Dva roky ministerky kultúry SR Natálie Milanovej (OĽANO) boli odrazom amaterizmu, chaosu a zlyhania celej súčasnej vlády. Myslí si to Milanovej predchodkyňa Ľubica Laššáková (Hlas-SD).



"Ministerka Milanová počas dvoch rokov jasne napĺňala trend neprofesionálneho riadenia rezortu. Jej rozhodnutia sa niesli v duchu pokus – omyl a často ohrozovali svojimi dosahmi slovenskú kultúru a ľudí pracujúcich v nej,“ uviedla exministerka kultúry.



Upozornila, že do politických análov sa Milanová navždy zapíše ako jediná ministerka v Európskej únii, ktorá rezignovala na finančnú injekciu v rámci plánu obnovy a do slovenského návrhu na kultúru nezapracovala ani cent.



Milanovej vyčíta deštrukciu národno-kultúrnych ustanovizní. "Z pozície ministerky kultúry odovzdala ikonické miesto Slovákov – Múzeum SNP do rúk iného rezortu a cieľavedome oslabovala postavenie Matice slovenskej. Rovnako svojou pasivitou nechala zaniknúť národné periodiká - Literárny týždenník, Romboid a Dotyky," zdôraznila Laššáková.



Neguje tiež vyjadrenia súčasného vedenia MK o transparentných výberových konaniach. Práve nimi sa podľa Laššákovej spreneverila Milanová predvolebným sľubom o transparentnosti. "Vedome a účelovo manipulovala výberové konanie na generálneho riaditeľa Divadla Nová scéna, svoje pôvodné rozhodnutie zmenila až po tlaku verejnosti a opozície," upozornila.



Laššáková si kladie aj otázku, či jej nástupkyňa vôbec obhajuje záujem slovenskej kultúry a nepodlieha lobistickým záujmom. Poukazuje pritom na aktivity rezortu, ktoré by viedli k reálnemu zníženiu podielu slovenskej hudby v súkromných rádiách. „Rovnako sa nebránila presadeniu stavebného zákona, ktorý plánuje degradovať pracovníkov jej rezortu, dohliadajúcich na ochranu pamiatok, na bežných úradníkov, udeľujúcich stavebné povolenie,“ poznamenala Laššáková.



Ministerke súčasná poslankyňa parlamentu priznáva body aspoň v prípade dotačných výziev, pomáhajúcich sanovať negatívny dosah pandémie COVID-19 na kultúrno-kreatívny sektor.