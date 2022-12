Laššáková: Návrh zrušiť koncesionárske poplatky ničí verejnoprávnosť

Bratislava 21. decembra (TASR) - Návrh SaS zrušiť koncesionárske poplatky ničí verejnoprávny charakter RTVS. Vo svojej reakcii na medializovanú dohodu o štátnom rozpočte, ktorú liberáli podmieňujú aj zrušením úhrad za služby verejnosti poskytované RTVS, to uviedla exministerka kultúry, nezaradená poslankyňa Národnej rady SR Ľubica Laššáková (Hlas-SD).



"Napojenie financovania RTVS na štátny rozpočet z nej robí slúžku tým, ktorí sú pri moci a rozhodnú, v akej výške ju budú financovať. Kupujú si tak jej lojalitu a nezávislosť," uviedla Laššáková. Zdôraznila, že takáto vážna téma by mala byť predmetom odborných diskusií a nie politického handrkovania. Osobný vstup do témy čaká od dočasne poverenej ministerky kultúry Natálie Milanovej (OĽANO), obáva sa však, že sa ho nedočká.



Poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) a líder SaS Richard Sulík uplynulý utorok pri predstavovaní dohody na podobe štátneho rozpočtu na budúci rok informovali, že jedným z opatrení má byť aj zrušenie koncesionárskych poplatkov. Úhrady verejnosti má plne nahradiť alokácia zo štátneho rozpočtu, hovorí sa o sume vo výške 0,14-0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). O mechanizme sa má viesť ešte politické rokovanie.