Laššáková: Nie je jasné, ako vláda chce pokračovať v rekonštrukciách

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vo vládnom programe v oblasti kultúry nie sú náznaky riešenia. V diskusii o programovom vyhlásení vlády (PVV) to v pléne vyhlásila poslankyňa a bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD). Konkrétne návrhy jej chýbajú napríklad v oblasti obnovy a rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok. Laššákovej v programe chýba spôsob, ako chce vláda pokračovať v začatých rekonštrukciách, spomenula napríklad hrad Krásna Hôrka či pomoc pre Spišský hrad.



Laššáková oceňuje, že vláda chce do roku 2024 zvýšiť počet rekonštrukcií jednotlivých národných kultúrnych pamiatok, no chýba jej zmienka o tom, ako bude rezort kultúry pokračovať v už začatých rekonštrukciách a obnovách. Okrem obnov hradov ju zaujíma, či sa bude Slovenskej národnej galérii venovať pri rekonštrukcii aspoň taká pozornosť, aká sa jej venovala pod vedením Laššákovej ako ministerky. Spomenula tiež potrebu obnovy historickej budovy Slovenského národného divadla či Štátnej opery v Banskej Bystrici.



Vláda chce mať s cirkvami podľa PVV vecný a otvorený dialóg o ich postavení, efektívnej podobe spolupráce a financovania. Exministerka spomenula, že za jej pôsobenia sa podarilo presadiť zákon, ktorý tieto záležitosti upravoval.



Laššáková sa pýta, ktoré organizácie sú podľa vlády prebytočné a či bude výsledkom prehodnotenia siete štátnych kultúrnych inštitúcií aj prepúšťanie ľudí. Nepozdáva sa jej ani zámer vlády prehodnotiť financovanie Matice slovenskej.