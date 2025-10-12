< sekcia Slovensko
Laureátkou ocenenia Zlatá vlna sa stala Alena Brindová
Bratislava 12. októbra (TASR) - Laureátkou ocenenia Zlatá vlna 2025, ktoré sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské básnické dielo, sa stala Alena Brindová za zbierku Prekročenie frontovej línie. Ocenenie sa udeľovalo v sobotu (11. 10.) počas medzinárodného literárneho festivalu Novotvar v bratislavskom V-klube. TASR o tom informovali z občianskeho združenia Novotvar.
„Brindová vo svojej zbierke vytvorila originálny básnický svet, ktorý pracuje s paralelou priestoru vojny a partnerského vzťahu muža a ženy. Tento základný rámec umne variuje v jednotlivých mizanscénach. Presvedčivosť jej básnického jazyka čerpá z napätia medzi konceptuálnym rámcom zbierky a jazykovou a myšlienkovou invenčnosťou detailov. Brindová funkčne využíva prvky rozmanitých diskurzov, čo jej básňam zaručuje výrazovú pestrosť a čitateľskú príťažlivosť. Množstvom intertextuálnych a interkultúrnych odkazov si zbierka zároveň vyžaduje pozorného a erudovaného čitateľa. Odmenou je zážitok z poézie, ktorá je silne introspektívna a zároveň veľmi vnímavá voči okolitému svetu,“ priblížili.
Slovenské básnické roky z minulého roka hodnotila porota v zložení literárny vedec a prekladateľ Marián Andričík, španielska poetka a prekladateľka zo slovenčiny Patricia Gonzalo de Jesús a básnik Ivan Štrpka. Okrem laureátky boli ďalšími nominovanými Miroslav Brück, Zuzana Husárová, Peter Milčák, Martina Ivanová a Anna Siedykh.
