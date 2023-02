Lavex: Skipatrola nemá na svahoch možnosť konať podobne ako polícia

Vysoké Tatry 17. februára (TASR) - Veľa slovenských stredísk má na svahu tzv. skipatrolu, tá však nemá v prípade porušenia pravidiel možnosť konať podobne ako polícia, represívne. V súvislosti s nedávnou tragickou zrážkou lyžiarov na Kysuciach to pre TASR uviedol riaditeľ združenia Lavex Bohuš Hlavatý a upozornil, že na Slovensku na to nie je zákonný právny rámec.



"V západných strediskách túto činnosť vykonáva polícia v súčinnosti s pracovníkmi stredísk. Je to celkom logické, ak zoberieme do úvahy, že vo väčších slovenských strediskách je na svahoch od 1000 do 10.000 lyžiarov za deň. Je to veľký počet ľudí na jednom mieste, podobne ako je to na štadiónoch, festivaloch či v premávke. Bohužiaľ, na zjazdovkách na Slovensku polícia nehliadkuje a určite by to zásadne pomohlo zvýšiť bezpečnosť," zdôraznil Hlavatý.



V prípade, že lyžiar pokračuje v nebezpečnom správaní, je pod vplyvom alkoholu a ohrozuje ostatných, môže mu prevádzkovateľ zablokovať skipas. Bez kontrol, pokút či aktívneho zabránenia nebezpečnému správaniu políciou však podľa neho nie je možné dosiahnuť optimálny výsledok. "Ako príklad uvediem problém šliapania skialpinistov v protismere, kde je veľké riziko stretu a vážnych následkov," konkretizoval Hlavatý. Mnohé strediská umožnili vykonávať túto činnosť v čase, keď je na svahoch menej lyžiarov, podľa neho to však stovky skialpinistov nedodržiavajú. "Dohovorením a vysvetľovaním sme nedokázali toto ustanovenie Bieleho kódexu vymôcť. Zákonný právny rámec a aktívne pôsobenie polície na svahu by tento problém vyriešili," podotkol riaditeľ združenia, ktoré zastupuje 200 prevádzkovateľov, dodávateľov a partnerov lanoviek a vlekov v horských strediskách.



Na nemožnosť sankcionovať zákazníkov porušujúcich pravidlá Bieleho kódexu upozorňujú viaceré strediská. PR manažérka Bachledka Ski & Sun Martina Múdra uviedla, že zákazník, ktorý si zakúpi lístok, resp. skipas, a vstupuje na lyžiarsku trať, sa zaväzuje k jeho dodržiavaniu. "Je to však ťažké odsledovať a porušenie nejako sankcionovať, pretože na to nemáme oprávnenie. Veľmi by nám v tom pomohlo prijatie legislatívy, ktorá by to umožňovala. To isté platí aj pri kontrolách na svahu, tzv. skipatrolách, ktorých práva nie sú legislatívne podchytené," objasnila Múdra. "Lyžiarsku políciu", ktorá by mala väčšie právomoci, by privítala aj spoločnosť Tatry Mountain Resorts, ktorá prevádzkuje najväčšie strediská v Tatrách.



Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že nateraz neuvažuje nad zriadením tzv. lyžiarskej polície. "Predchádzať nešťastným udalostiam na svahu je možné najmä osobnou zodpovednosťou, bezpečným prístupom a obozretnosťou voči druhým," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.



Lyžiari či snoubordisti musia na lyžiarskom svahu dodržiavať isté pravidlá, najmä neohroziť ostatných a nespôsobiť škodu. Hovorí o nich tzv. Biely kódex, ktorý má formu usmernení. Povinnosti osôb na lyžiarskej trati upravuje zákon o horskej záchrannej službe.